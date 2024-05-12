Ermenistan'da Paşinyan'ın başı dertte... binlerce kişi istifasını istedi

Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin bazı sınır köylerinin kontrolünü Azerbaycan'a devretme kararına öfkelenen binlerce kişi, başkent Erivan'da protesto düzenleyerek Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da toplanan protestocular, bir süredir Azerbaycan ile ilişkileri düzeltmek istediklerini açıklayan ve bazı sınır köylerinin kontrolünü Azerbaycan'a devreden Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Erivan polisi, prtotestoculara müdahale ederek birçok kişi gözaltına aldı. Protestocuların kanaat önderi olarak gördüğü Ermeni Apostolik Kilisesi'nden Bagrat Galstanyan, gösterilerin devam edeceğine dair açıklamada bulundu.

Ermenistan, Nisan ayında bazı sınır bölgelerinin kontrolünü Azerbaycan'a bırakacağını açıklamıştı. Bu karar, Eylül ayında Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni ayrılıkçı yetkililerin teslim olması için düzenlediği küçük çağlı askeri harekâtının ardından geldi.

KARABAĞ'DA NE OLMUŞTU?

Ermenistan, altı yıl süren savaşın sonunda 1994 yılında Karabağ'ın kontrolünü ele geçirerek Azerbaycan nüfusunu zorunlu göçe tabii tutmuştu. Evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi, uzun yıllar boyunca Karabağ'dan uzata yaşamak zorunda kalmıştı. Azerbaycan, 2020'de bölgeye Rus barışı koruma gücünün getirilmesiyle sonuçlanan ateşkesle sonuçlanan çatışmalarda toprakların bir kısmını geri aldı. Ancak bölge üzerindeki bazı anlaşmazlıkların hala devam ettiği bilinmekte.

Azerbaycan ve Türkiye ile sorun yaşamamak istememesi ve barışın gerekliliğini savunmasıyla bilinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan kamuoyunda sık sık protestoların ve eleştirilerin hedefinde isim haline geldi. Azerbaycan ile ilişkilerin düzeltilmemesini ve Karabağ'ın hala Ermenistan'a ait olduğu savunan protestocular, Paşinyan'ın politikalarını sert bir dille eleştiriyor.

İTAATSİZLİK EYLEMİ

Protestoların lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan, protestocuları "barışçıl itaatsizlik eylemlerine katılmaya" çağırdı. Paşinyan , yeni bir düşmanlık dalgasının önlenmesi için Ermenistan'ın Azerbaycan'la olan sınırını hızla tanımlaması gerektiğini söyledi . Ermenistan'ın sınır bölgelerinde yaşayan pek çok kişi, Azerbaycan'ın kendilerine ait olduğunu düşündükleri alanlara tecavüz etmesi olarak gördükleri sınırlama çabalarına direndi.