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    • Esaretten dönüş... Rusya-Ukrayna arasında esir takası!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Esaretten dönüş... Rusya-Ukrayna arasında esir takası!
    Rusya-Ukrayna Savaşı, Esir Takası, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rusya ile Ukrayna arasında 2 yılı aşkın süredir devam eden savaşta en büyük esir takası geçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleşen takasta 200 asker ailesine kavuştu.

    Rusya'nın 2022 Şubat ayında Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. 

    Savaşın başından bu yana esir askerler için müzakereler devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleşen esir takası anlaşmasının ardından bugün 200 asker ailelerine kavuştu.

    Esaretten dönüş... Rusya-Ukrayna arasında esir takası!

    ZELENSKİY: HEPSİNİ GERİ ALANA KADAR DURMAYACAĞIZ

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması doğrultusunda 100 Ukraynalı askerin teslim alındığını belirterek, “100 askerimiz daha evlerinde. Tümü kendi topraklarına döndü. Her biri için çalışıyoruz ve herkesi geri alana kadar durmayacağız” dedi.

    Esaretten dönüş... Rusya-Ukrayna arasında esir takası!

    RUSYA 'ESARETTEN DÖNÜŞ' DİYEREK DUYURDU

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ise “8 Şubat 2024’te müzakere süreci sonucunda esaret altında altında olan 100 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 100 esir teslim edildi. Serbest bırakılan askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledilecek. Rus askeri personelinin esaretten dönüşü sırasında Birleşik Arap Emirlikleri insani arabuluculuk sağladı” denildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Rusya-Ukrayna SavaşıEsir Takası
    Haberler > Dünya > Esaretten dönüş... Rusya-Ukrayna arasında esir takası!
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