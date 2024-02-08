Esaretten dönüş... Rusya-Ukrayna arasında esir takası!

Rusya ile Ukrayna arasında 2 yılı aşkın süredir devam eden savaşta en büyük esir takası geçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleşen takasta 200 asker ailesine kavuştu.

Rusya'nın 2022 Şubat ayında Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Savaşın başından bu yana esir askerler için müzakereler devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleşen esir takası anlaşmasının ardından bugün 200 asker ailelerine kavuştu.

ZELENSKİY: HEPSİNİ GERİ ALANA KADAR DURMAYACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması doğrultusunda 100 Ukraynalı askerin teslim alındığını belirterek, “100 askerimiz daha evlerinde. Tümü kendi topraklarına döndü. Her biri için çalışıyoruz ve herkesi geri alana kadar durmayacağız” dedi.

RUSYA 'ESARETTEN DÖNÜŞ' DİYEREK DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ise “8 Şubat 2024’te müzakere süreci sonucunda esaret altında altında olan 100 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden 100 esir teslim edildi. Serbest bırakılan askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledilecek. Rus askeri personelinin esaretten dönüşü sırasında Birleşik Arap Emirlikleri insani arabuluculuk sağladı” denildi.