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    Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı: BAE arabulucu rolünü üstlendi

    Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapıldı. Ukrayna, 248 Rus askeri, Rusya ise 224 Ukraynalı asker ile 6 sivilin serbest bırakıldığı bildirildi.

    Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı: BAE arabulucu rolünü üstlendi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2023'den bu yana ilk esir takası yapıldı. Rusya 230, Ukrayna ise 248 esiri serbest bıraktı.

    BAE ARABULUCU OLDU

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 248 Rus askerinin Ukrayna’dan geri alındığı belirtilerek, "Zorlu müzakere süreci sonrasında 248 Rus askerinin Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerden geri getirildi. Rus askerinin geri dönüşü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk katılımı sayesinde mümkün oldu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Rus askerlerinin askeri nakliye uçaklarıyla psikolojik ve tıbbi destek görmeleri için çeşitli kliniklere sevk edildiği belirtildi.

    ESARETTEN EVE DÖNDÜ

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise yaptığı açıklamada, Rusya’dan Ukraynalı esirlerin geri alındığını duyurarak, "213 asker ve sivilimiz Rus esaretinden kurtularak evine döndü" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    RusyaUkraynaEsir
    Haberler > Dünya > Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı: BAE arabulucu rolünü üstlendi
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