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    Rusya, Ukrayna'yı 'hipersonik' füzelerle vurdu

    Rusya, Ukrayna'yı hipersonik füzelerle vurdu. Füzeler, Kiev başta olmak üzere birçok Ukrayna şehrini vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine yaptığı saldırı sonrası "suçlular bedelini ödeyecek" açıklamasını yapmıştı.

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    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 yılı aşkın süredir devam ediyor. Savaşta şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti, ancak 2 ülkede geri adım atmadı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya'ya ait savaş uçaklarını düşürdüğünü açıklamıştı. Rusya'nın saldırıya cevabı çok sert oldu. Rusya'dan Ukrayna'ya çok sayıda hipersonik füze fırlatıldı.

    FÜZELER AYNI ANDA ATEŞLENDİ

    Rusya, Ukrayna'ya ses hızından 5 kat daha hızlı hareket edebilen, ilk bilgilere göre 110 adet hipersonik füzeyi aynı anda gönderdi. Füzeler, Kiev'in hava savunmasını aşmak için havada manevra yaptı. 

    Rusya, Ukrayna'yı 'hipersonik' füzelerle vurdu

    FÜZE AĞIR TAHRİBAT VERDİ

    Kiev'de, apartmanlar, depolar, bir market, bir araba satıcısı ve bir elektrik santrali patladı. Solomensky'de bir apartman yangınında 16 kişi yaralandı, bunlardan 12'si hastaneye götürüldü. Kharkiv'de 1 hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı, 16'sı hastaneye sevk edildi.

    Bugün yapılan saldırının savaşın başından bu yana yapılan en büyük saldırılardan biri olduğu ve savaşın gidişatını değiştirebilecek bir hamle olduğu konuşuluyor.

    SUÇLULAR BEDELİNİ ÖDEYECEK

    Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine yaptığı saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'suçluların bedelini ödeyeceğini' söyledi. 

    Rusya, Ukrayna'yı 'hipersonik' füzelerle vurdu

    BELGOROD'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

    Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod şehrine Ukrayna tarafından yapılan füze saldırısında ölenlerin sayısı 24'e çıktı. 

     Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, "Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine attığı çok sayıda füze 24 kişinin ölümüne neden oldu" dedi. Gladkov, 108 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 25 yaralının ise daha iyi donatılmış hastanelere nakledilmek üzere olduğunu belirtti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RusyaUkrayna
    Haberler > Dünya > Rusya, Ukrayna'yı 'hipersonik' füzelerle vurdu
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