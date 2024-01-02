Rusya, Ukrayna'yı 'hipersonik' füzelerle vurdu

2 Ocak 2024 17:57 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 18:16

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 yılı aşkın süredir devam ediyor. Savaşta şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti, ancak 2 ülkede geri adım atmadı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya'ya ait savaş uçaklarını düşürdüğünü açıklamıştı. Rusya'nın saldırıya cevabı çok sert oldu. Rusya'dan Ukrayna'ya çok sayıda hipersonik füze fırlatıldı.

FÜZELER AYNI ANDA ATEŞLENDİ

Rusya, Ukrayna'ya ses hızından 5 kat daha hızlı hareket edebilen, ilk bilgilere göre 110 adet hipersonik füzeyi aynı anda gönderdi. Füzeler, Kiev'in hava savunmasını aşmak için havada manevra yaptı.

FÜZE AĞIR TAHRİBAT VERDİ

Kiev'de, apartmanlar, depolar, bir market, bir araba satıcısı ve bir elektrik santrali patladı. Solomensky'de bir apartman yangınında 16 kişi yaralandı, bunlardan 12'si hastaneye götürüldü. Kharkiv'de 1 hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı, 16'sı hastaneye sevk edildi.

Bugün yapılan saldırının savaşın başından bu yana yapılan en büyük saldırılardan biri olduğu ve savaşın gidişatını değiştirebilecek bir hamle olduğu konuşuluyor.

SUÇLULAR BEDELİNİ ÖDEYECEK

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine yaptığı saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'suçluların bedelini ödeyeceğini' söyledi.

BELGOROD'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod şehrine Ukrayna tarafından yapılan füze saldırısında ölenlerin sayısı 24'e çıktı.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, "Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine attığı çok sayıda füze 24 kişinin ölümüne neden oldu" dedi. Gladkov, 108 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, durumu kritik olan 25 yaralının ise daha iyi donatılmış hastanelere nakledilmek üzere olduğunu belirtti.