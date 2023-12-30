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    Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi! Saldırılar peş peşe geldi... BMGK'ya çağrı yapıldı

    Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılını doldurmaya hazırlanırken, iki ülke en kanlı günlerden birini yaşadı. Rusya’nın dün Ukrayna'ya düzeneldiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükselirken, Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Rusya, saldırısıyla ilgili BMGK’da toplantı talep etti.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki Donetsk bölgesini 24 Şubat 2022'de kuşatmasının ardından başlayan savaş, hız hesmeden devam ediyor. Binlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlercesinin de yerinden olduğu karşılıklı saldırılar son iki günde giderek şiddetlendi. 

    RUSYA İHA'LARLA BOMBA YAĞDIRDI

    Rus askerleri dün Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Başkent Kiev dahil pek çok noktaya bomba yağdırdı. 

    CAN KAYBI ARTIYOR

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine 158 füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiğini duyurdu. Zelenskiy, “Terör saldırısında ise toplam 159 kişi yaralandı” dedi.

    UKRAYNA'DAN MİSİLLEME SALDIRI

    Rusya hava saldırılarına bugün Ukrayna’dan misilleme geldi. Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod şehri Ukrayna güçlerince füzelerle vuruldu. Saldırıda 1’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.  Olayın ardından bölgeye gelen acil kurtarma ekipleri ve ambulanslar yaralanan 45 kişiyi çevredeki hastanelere götürdü.

    Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi! Saldırılar peş peşe geldi... BMGK'ya çağrı yapıldı

    "EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" 

    Kent merkezindeki bir binanın yanı sıra toplu taşıma araçlarının da büyük hasar gördüğü saldırıda itfaiye ekipleri yanan bina ve araçları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Şehrin tüm bölgelerinde Rus kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri alırken, muhtemel saldırılara karşı kent sakinlerine “evlerinizden çıkmayın” çağrısı yapıldı. İmkanı olanların ise sığınaklara girmesi yönünde tavsiyeler verildi.

    Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi! Saldırılar peş peşe geldi... BMGK'ya çağrı yapıldı

    HAZIRLANAN RAPOR PUTİN’E SUNULDU

    Ukrayna'nın füze saldırısı sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı. Kentte yaşanan olaylarla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan raporlar alındığını belirten Peskov, bu raporların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulduğunu ve Rus hükümetinden bazı bakanların da Belgorod şehrine yönlendirildiğini açıkladı.

    Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi! Saldırılar peş peşe geldi... BMGK'ya çağrı yapıldı

    POLONYA VE RUSYA ARASINDA 'FÜZE' KRİZİ

    Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülke hava sahasına girdiği belirlenen 'tanımlanamayan uçan cismin' Rusya'ya ait bir füze olduğunun değerlendirilmesi sonrası Rusya'nın Polonya'dakimaslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını ve kendisinden dün yaşanan olayla ilgili açıklama talep edildiğini açıkladı.

    Rusya Maslahatgüzarı ise kendisine Rus füzesinin hava sahasını ihlal ettiğiyle ilgili hiçbir kanıt sunulmadığını savundu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    RusyaUkraynaSaldırı
    Haberler > Dünya > Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi! Saldırılar peş peşe geldi... BMGK'ya çağrı yapıldı
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