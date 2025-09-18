Eurasian Times'tan özel analiz! "Türkiye silah ihracatında ilk 10'a göz kırpıyor"

Dünya, son on yılda daha da kırılgan bir döneme girdi.

Avrupa, 75 yıl aradan sonra yeniden savaşın gölgesinde kalırken Asya’dan Afrika’ya farklı cephelerde çatışmalar yaşanıyor. Bu tablo, ülkelerin savunma bütçelerini Soğuk Savaş’tan bu yana görülmemiş seviyelere çıkardı.

6,6 TRİLYON DOLARLIK DEV PAZAR

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024’te küresel savunma harcamaları 2,7 trilyon dolara ulaştı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’ne göre bu rakam önümüzdeki 10 yılda yıllık yüzde 9,37’lik büyüme ile 6,6 trilyon dolara tırmanacak.

EURASIAN TIMES'TAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE ANALİZİ

Hindistan merkezli Eurasian Times, bu yükselişin en büyük kazananlarından birinin Türkiye olabileceğini belirten kapsamlı bir analiz yayımladı. Haberde, Baykar’ın insansız hava araçları ve milli muharip uçak KAAN’ın, Türkiye’yi küresel silah ihracatında ilk 10’a taşıyabilecek güce sahip olduğu vurgulandı.

100 MİLYAR DOLARI AŞAN SAVUNMA EKOSİSTEMİ

Analize göre Türkiye’de 3 bin 500’ün üzerinde savunma şirketi bulunuyor ve 1.400 proje yürütülüyor. Bu projelerin toplam büyüklüğü 100 milyar doları aşmış durumda. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi öncü firmaların oluşturduğu ekosistemin Türkiye’yi bölgesel güç dengelerinde de öne çıkardığı kaydedildi.

İHRACATTA HIZLI YÜKSELİŞ

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Türkiye, 2020–2024 döneminde küresel silah ihracatında 11’inci sıraya çıktı. Türkiye’nin ihracattaki payı yüzde 1,7’ye ulaştı; son 10 yılda ise bu oran yüzde 103 artış gösterdi. Bu yükselişte özellikle Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA’ların rolünün kritik olduğu ifade edildi.

Eurasian Times’ın öne çıkardığı verilere göre; Baykar, 2018’den bu yana küresel drone pazarının yüzde 65’ini elinde tutuyor, TB2’ler 34’ten fazla ülkeye ihraç edildi, 2023’te Baykar gelirinin yüzde 90’ı ihracattan geldi ve toplam ihracat 1,8 milyar dolara ulaştı, Türkiye’nin toplam 5,5 milyar dolarlık savunma ihracatının üçte birini drone satışları oluşturdu.

ORTA DOĞU'NUN YILDIZI: KAAN

Analizde, Türkiye’nin bir diğer stratejik projesi olan beşinci nesil savaş jeti KAAN da öne çıkarıldı. Türkiye’nin Endonezya ile 48 uçak için anlaşma imzaladığı, ayrıca Suudi Arabistan, BAE ve Pakistan’ın da projeye ilgi gösterdiği belirtildi. KAAN’ın, özellikle F-35 programından dışlanan Orta Doğu ülkeleri için cazip bir alternatif olduğu kaydedildi.

RAKİP GÜNEY KORE

Türkiye’nin en yakın rakibinin Güney Kore olduğuna dikkat çekilen raporda, 2020–2024 döneminde Güney Kore’nin küresel silah ihracatındaki payının yüzde 2,2 olduğu hatırlatıldı.

PRESTİJ VE DİPLOMASİYE KATKI

Analizin sonuç bölümünde ise Türkiye’nin başarı hikayesinin sadece ekonomik verilerle sınırlı olmadığı vurgulandı. Savunma sanayiindeki yükseliş, Türkiye’ye diplomatik alanda da prestij kazandırırken, bölgesel güç dengelerinde etkisini artırıyor. Eurasian Times, doğru stratejilerle Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda küresel savunma ihracatında ilk 10’a rahatlıkla girebileceğini yazdı.