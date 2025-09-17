Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye 74 milyar dolarlık üretimle Avrupa birincisi! Tarımsal gayrisafi büyük hasıla

Türkiye 74 milyar dolarlık üretimle Avrupa birincisi! Tarımsal gayrisafi büyük hasıla

Türkiye 74 milyar dolarlık üretimle Avrupa birincisi! Tarımsal gayrisafi büyük hasıla
Türkiye, 74 milyar dolar tarımsal gayrisafi üretimle Avrupa birincisi durumunda. Ülkedeki tarımsal üretime dair açıklamalarda bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Antalyalı, "Ülkemizde bir üretim sorunu yok, ülkemiz 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayrisafi hasıla üretmekte. Avrupa'da 1'inci konumdayız, dünyada 7'nci konumdayız" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, "Ülkemiz, 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayrisafi hasıla üretmekte. Avrupa'da 1'inci konumdayız, dünyada 7'nci konumdayız. Bizim temel konumuz aslında bunu katma değerli ürün haline getirip sizlere daha yüksek gelir edeceğiniz bu yatırımları yerinde işlemeyi ve yerel kalkınmayı sağlamak" dedi.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir otelde IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı ve yatırımcılar katıldı.

Türkiye 74 milyar dolarlık üretimle Avrupa birincisi! Tarımsal gayrisafi büyük hasıla - 1. Resim

İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı konuşma yaptı. Antalyalı, konuşasında üretim potansiyelinin üreticilere katma değere dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kırklareli'nin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi ve üreticilerin emeğini katma değere dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Kadınları ve gençleri kendi işlerinin sahibi yaparak ekonomiye katkı sağlamaları yolunda desteklemek istiyoruz" dedi.

"AVRUPA'DA 1'İNCİ DÜNYADA 7'NCİYİZ!"

Ülkenin üretimde Avrupa'da 1'incisi, dünya da ise 7'nci konumda olduğunu anlatan Antalyalı, "Tarım ve gıda zincirinin tüm halkalarını birbirine bağlıyoruz, bu çok önemli. Aslında ülkemizde bir üretim sorunu yok, ülkemiz 74 milyar dolarlık bir tarımsal gayrisafi hasıla üretmekte. Avrupa'da 1'inci konumdayız, dünyada 7'nci konumdayız. Bizim temel konumuz aslında bunu katma değerli ürün haline getirip sizlere daha yüksek gelir edeceğiniz bu yatırımları yerinde işlemeyi ve yerel kalkınmayı sağlamak. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'doğdukları yerde doyar hale getirmek'. Bunun için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde görevli Nihal Burhan IPARD programı ve desteklemeleri hakkında bilgi verdi.

