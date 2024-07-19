Evindeki böceklerden kurtulmak için aldığı ilaçla 11 yaşındaki kızı zehirledi

Tahtakurularını yok etmek için kullandığı zehirli gazla yanlışlıkla 11 yaşındaki komşusunu öldüren bir kadın, hapse girmekten kurtuldu. Savunmasında “Ürünün tehlikeli bir zehir içerdiğini farkında bile değildim” dedi ve acılı aileden özür diledi.

34 yaşındaki Jesmin Akter, Londra'nın doğusundaki Shadwell'deki dairesinde yaşanan istilayla başa çıkmak için İtalya'dan yasadışı olarak alüminyum fosfit ithal etti.

KİMYASAL MADDE NEMLE REAKSİYONA GİRDİ

Dairesinin etrafına kimyasal maddeyi dağıtmadan ve ailesini dışarı çıkarmadan önce ambalajı okumadı. Maddenin komşu bir daireye sızarak Fatiha Sabrin'in doğum gününde ölümüne ve başka bir küçük çocuğun hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

HAPİS CEZASI ALDI ANCAK…

Madde, nemle reaksiyona girerek kimyasal savaş ajanına benzetilen zehirli fosfin gazını oluşturdu. Akter, çıktığı mahkemede maddeyi ithal ederek ölüme yol açtığını kabul etti ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası iki yıl süreyle ertelendi ve 150 saat ücretsiz çalışma yapmak zorunda kaldı.

AMBALAJI HASAR GÖRSEYDİ HAVA FACİASINA YOL AÇACAKTI

Yargıç Alexia Durran, davalının apartman bloğunda tahtakuruları ile ilgili bir sorun yaşadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Ev sahibi bazı önlemler almıştı, ancak bu önlemler oldukça üstünkörü gibi görünüyor ve geçmişte ilaçlama yapmak için kullanılan çalışanlar iyi eğitimli görünmüyor."

Yargıç, İtalya'dan gelen maddenin ambalajı hasar görseydi feci bir hava olayına neden olabileceğini ve yüzlerce hayatı riske atabileceğini" söyledi.

ACILI AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Akter ilacın komşuları için tehlike oluşturabilecek bir madde olduğunu bilmediğini savundu. Açıklamasında ise "Ürünün tehlikeli bir zehir içerdiğini farkında bile değildim. Fatiha'nın ailesinden özür diliyorum" dedi.