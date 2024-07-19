Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Evindeki böceklerden kurtulmak için aldığı ilaçla 11 yaşındaki kızı zehirledi

Evindeki böceklerden kurtulmak için aldığı ilaçla 11 yaşındaki kızı zehirledi

Düzenleyen: / Kaynak: BBC
- Güncelleme:
Evindeki böceklerden kurtulmak için aldığı ilaçla 11 yaşındaki kızı zehirledi
Kimyasal, Hapis Cezası, Haber

Dünya Haberleri  / BBC

Tahtakurularını yok etmek için kullandığı zehirli gazla yanlışlıkla 11 yaşındaki komşusunu öldüren bir kadın, hapse girmekten kurtuldu. Savunmasında “Ürünün tehlikeli bir zehir içerdiğini farkında bile değildim” dedi ve acılı aileden özür diledi.

34 yaşındaki Jesmin Akter, Londra'nın doğusundaki Shadwell'deki dairesinde yaşanan istilayla başa çıkmak için İtalya'dan yasadışı olarak alüminyum fosfit ithal etti.

KİMYASAL MADDE NEMLE REAKSİYONA GİRDİ

Dairesinin etrafına kimyasal maddeyi dağıtmadan ve ailesini dışarı çıkarmadan önce ambalajı okumadı. Maddenin komşu bir daireye sızarak Fatiha Sabrin'in doğum gününde ölümüne ve başka bir küçük çocuğun hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

HAPİS CEZASI ALDI ANCAK…

Madde, nemle reaksiyona girerek kimyasal savaş ajanına benzetilen zehirli fosfin gazını oluşturdu. Akter, çıktığı mahkemede maddeyi ithal ederek ölüme yol açtığını kabul etti ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası iki yıl süreyle ertelendi ve 150 saat ücretsiz çalışma yapmak zorunda kaldı.

AMBALAJI HASAR GÖRSEYDİ HAVA FACİASINA YOL AÇACAKTI

Yargıç Alexia Durran, davalının apartman bloğunda tahtakuruları ile ilgili bir sorun yaşadığını belirtti ve şunları söyledi: 

"Ev sahibi bazı önlemler almıştı, ancak bu önlemler oldukça üstünkörü gibi görünüyor ve geçmişte ilaçlama yapmak için kullanılan çalışanlar iyi eğitimli görünmüyor." 

Yargıç, İtalya'dan gelen maddenin ambalajı hasar görseydi feci bir hava olayına neden olabileceğini ve yüzlerce hayatı riske atabileceğini" söyledi.

ACILI AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Akter ilacın komşuları için tehlike oluşturabilecek bir madde olduğunu bilmediğini savundu. Açıklamasında ise "Ürünün tehlikeli bir zehir içerdiğini farkında bile değildim. Fatiha'nın ailesinden özür diliyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: BBC
Ev almak isteyenlere özel eşsiz fırsat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Tel Aviv'e balistik füzeyle saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var - DünyaTel Aviv'e balistik füzeyle saldırıÖnce Şili sonra ABD! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler... - DünyaŞiddetli depremler peş peşe geldi!İtalya Başbakanı Meloni, boyu ile dalga geçen gazeteciye dava açtı! 5 bin euro tazminat kazandı - DünyaMeloni, boyu ile dalga geçen gazeteciye dava açtı!Hastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i buldu - DünyaHastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i bulduŞili'de 7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Birçok yerde hissedildi... - Dünya7,4 büyüklüğündeki depremle sallandılar!MSB kaynakları: Hudutlarımızı terörden korumak için Suriye’deyiz - DünyaMSB kaynakları: Hudutlarımızı terörden korumak için Suriye’deyiz
Sonraki Haber Yükleniyor...