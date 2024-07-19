Dünyada 40. vaka! Tıp dünyası şaşkın: Hindistan’da bir bebek 15 cm kuyrukla doğdu

Hindistan'daki doktorlar, Telangana eyaletinde dünyaya gelen üç aylık bir bebekte nadir görülen bir vaka ile karşılaştı. Kuyruk benzeri bir yapıyla dünyaya gelen bebek ameliyat edildi.

Hastalığı 100.000’de 1 görülüyor: 6 aydır su bile içemiyordu, 40 kiloya kadar düştü

Hastalığı 100.000’de 1 görülüyor: 6 aydır su bile içemiyordu, 40 kiloya kadar düştü

Hindistan’da tıp dünyasını şaşkına çeviren bir doğum gerçekleşti. Yeni doğan bir bebek, 15 cm uzunluğunda bir kuyrukla dünyaya geldi. Anne ve babasının sağlıklı olduğunu söyledikleri bebek, 3 ayın ardından geçirdiği ameliyatla kuyruğundan ayrıldı.

‘KUYRUKLU BEBEK’ ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

The Hindu'nun aktardığına göre; hastanenin çocuk cerrahisi bölüm başkanı Dr. Shasanka Shekhar Panda, "İnsan kuyrukları çok nadirdir ve dünya çapında tıp literatüründe yaklaşık 40 vaka bildirilmiştir. Kuyruğun omuriliğe zarar verme, hareket kabiliyetini, idrar ve bağırsak fonksiyonlarını etkileme riski bulunduğundan, ameliyatın erken yapılması tavsiye edilir" dedi.

OMURGASI ANNE KARNINDA DÜZGÜN GELİŞMEMİŞ

“Kuyruğu çıkardıktan sonra çocuğun omurilik kanalını yeniden yapılandırdık” şeklinde konuşan Dr. Panda, bebeğin omurgasının ve omuriliğinin anne karnında düzgün bir şekilde gelişmediğini belirtti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından nadir görülen operasyonun ayrıntıları şöyle açıklandı:

“Bu, ülkedeki ilk kuyruk ameliyatı değil. 2022 yılında doğu Odisha eyaletindeki beyin cerrahları iki aylık bir bebeğin de kuyruğunu ameliyat etmişti.”

Dr. Rama Chandra Deo o dönemde The New Indian Express'e verdiği demeçte, "Dünyada bugüne kadar 26 kuyruk vakası bildirilmiş olsa da bu, göğüs bölgesinde bilinen tek insan kuyruğu vakasıdır" dedi.

DAHA ÖNCE BREZİLYA’DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Brezilya'da 2023 yılında doktorların 6 cm uzunluğunda bir kuyruğu ameliyatla çıkardığı benzer bir vaka bildirilmişti. Journal of Pediatric Surgery Case Reports'a göre, kuyruk, deri ile kaplıydı ve bebeğin sırtından çıkıntı yapıyordu.