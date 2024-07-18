Hastalığı 100.000’de 1 görülüyor: 6 aydır su bile içemiyordu, 40 kiloya kadar düştü

Yemek borusunda oluşan cepleşme nedeni ile yutma bozukluğu çeken ve yediklerini yutamamaktan dolayı aşırı zayıflayan Ali Çakırer, hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan Çakırer, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Operasyon sonra yaptığı açıklamada ise “Yudum yudum içemediğim suyu kaldırdığım gibi böyle takır takır içiyorum. Ne kadar teşekkür etsem az” dedi.

Yutma bozukluğu nedeniyle beslenme yetersizliğinden dolayı hızla zayıflayan, yediklerini yutamayan, akciğerlerinde aspirasyon oluşan ve 43 kilograma kadar düşen hasta Ali Çakırer, Balıkesir Üniversite Hastanesi’nde ameliyat edildi.

RAHATSIZLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Başbuğ ve ekibi tarafından ameliyata alınan ve Balıkesir'de ilk defa yapılan ameliyat ile başarılı geçen operasyon sonrası hasta klinikte takibe altına alındı. Prof. Dr. Murat Başbuğ ameliyat sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hastamız Ali Çakır bize yaklaşık on beş gün önce yemek yememe, yediklerini kusma, akciğerlere su kaçması gibi şikayetlerle başvurdu. Hastamız daha önce diğer eğitim araştırma hastanesine başvurmuş. Yaklaşık son altı aydır özellikle yediklerini çıkarması nedeniyle yeterli beslenmeyi sağlayamaması nedeniyle yaklaşık 40 kilolara kadar düşmüştü. Hastamızın yapılan incelemede özellikle yemek borusu dediğimiz yemek borusunun arkasına büyük bir miktarda cepleşme olduğu tespit edildi. Bu hastamızın özellikle yemeklerden sonra ciğerine kaçırması, su dahi içememe problemlerinin olması kendisi için gerçekten çok kötü bir durumdu. Hastanemize başvurduğunda tarafıma refere edilmişti. Hastayı yatırdık, değerlendirdik. Hastayı kliniğe yatırarak beslenmesi sağlandı. Gerekli tetkikleri yapıldı. İlgili alanlardan komplikasyonlar istendi.”

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Hastayı kendi memleketinde başarılı bir tedaviyle sağlığına kavuşturduklarını belirten Prof. Başbuğ, “Özellikle göğse kadar yedikleri kaçtığı için operasyona aldık ve hastamızın operasyon sonrası yaklaşık yedi sekizinci günündeyiz. Üçüncü günde yemek yemeye ve hastaya su içmeye ve rejime başladı. İlk su verdiğimizde hiç unutmuyorum. Suyu içip takılmadan aşağı gitmesindeki mutluluk ve gözlerindeki ifade gerçekten çok bizim için çok mutluluk verici bir şey. Yani hastanın uzun süredir su içmemesi gerçekten çok zor. Allah kimseye göstermesin. Gerçekten zor bir durum. Tabii bu hastalık toplumda bizim toplumumuzda yüz binde 1 veya 2 düzeyinde görülen bir hastalık. Tabii bu operasyonlar büyük merkezlerde yapılıyor. Hastamızı da burada ameliyat yapmamızın avantajı kent için büyük oldu. Başka il, merkez, il dışı büyük merkezlere sevkini önlemiş olduk. Kendi memleketinde kendi doktorlarıyla ameliyat ettik” şeklinde konuştu.

“DOKTORUM SAYESİNDE YAŞAMAMIN TADINI ALDIM”

Balıkesir ilk defa yapılan 'yemek borusunda cepleşme' ameliyatı sonrası hasta Ali Çakırer, Prof. Dr. Murat Başbuğ'a teşekkür ederek, "Ameliyat sonrası ilk içtiğim su sanki bana zemzem suyu gibi geldi. Doktorumdan Allah razı olsun. Sayesinde yaşamamın tadını aldım. İnanmazsınız suyu ağzıma aldığım zaman öksüre öksüre öksüre zorla çıkarıyordum. Öyle bir zordu ki hayattan bıktım. Film çektirmem istendi. Atatürk Şehir Hastanesinde var mı böyle bir şey diye araştırdık. Şehir Hastanesinde var olduğunu öğrendik ve velhasıl çektirdik filmi. Ondan sonra geldik hocama. Sağ olsun beni hayata bağladı. Yudum yudum içemediğim suyu kaldırdığım gibi böyle takır takır içiyorum. Ne kadar teşekkür etsem az. Hocam ben duamı ederken sizin için ediyorum. Sağ olun Hocam."