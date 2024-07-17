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"Süper acılı" cips yiyen 14 öğrenci hastanelik oldu! Firmadan açıklama var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Süper acılı&quot; cips yiyen 14 öğrenci hastanelik oldu! Firmadan açıklama var
Tokyo, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir lisedeki 14 öğrenci "süper acılı" patates cipsi tükettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Özür mesajı yayınlayan firmanın açıklamasında, "Kendilerini iyi hissetmediklerini bildirenlerin en kısa zamanda iyileşmelerini diliyoruz." denildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun Ota bölgesindeki Rokugo Koka Lisesi'nde 13 kız ve bir erkek öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısından şikayet etti.

SÜPER ACILI CİPS YEMİŞLER

Yapılan araştırmada öğrencilerin "18+ körili cips" etiketli ve piyasada "süper acı" diye bilinen patates cipslerini okula getirdiği belirlendi. Mide bulantısı ve karın ağrısı çeken öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

Cipsin üreticisi "Isoyama Corp." adlı şirket, sosyal medyadaki tepkiler sonrası kamuoyundan özür diledi. Üretici firmanın açıklamasında, "Kendilerini iyi hissetmediklerini bildirenlerin en kısa zamanda iyileşmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Firmanın internet sitesinde, oldukça acılı olduğu bilinen "18+ körili cipsleri" 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi konusunda uyarılar yer alıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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