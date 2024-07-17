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TBMM'de panik anları! Gülizar Biçer Karaca rahatsızlandı, oturuma ara verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. MHP milletvekili Mustafa Kalaycı'nın konuşması sırasında Karaca rahatsızlandı. Vekil konuşmasını yarıda keserken oturuma ara verildi.

TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" adıyla bir program açıklandığını anımsatıp bir konuşma gerçekleştirdi.

KONUŞMASINI YARIDA KESTİ

Kalaycı'nın konuşması sırasında TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Kavas'ın kürsüye gelerek Karaca'nın rahatsızlandığını söylemesi üzerine Kalaycı, konuşmasını yarıda kesti. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.

TBMM'de panik anları! Gülizar Biçer Karaca rahatsızlandı, oturuma ara verildi - 1. Resim

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDULAR

Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti. Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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