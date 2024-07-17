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Ceza yiyen alkollü sürücünün yaptıkları pes dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ceza yiyen alkollü sürücünün yaptıkları pes dedirtti
Trafik Kontrolü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da alkollü olarak polise yakalanan genç sürücü tuhaf hareketler sergiledi. Ceza makbuzlarını kahkaha atarak imzalayan şahıs, polis memurlarına “Komiserim sanki para çekecekmişim gibi” dedi.

Nakkaş Mahallesi Nakkaş Caddesi üzerinde gece yarısı bekçilerle birlikte yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 68 ABZ 709 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü B.K.’nin (21) alkollü olabileceğinden şüphelenen trafik ekipleri genç sürücüyü alkol kontrolünden geçirdi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol muayenesinde 1,65 promil alkollü çıkan sürücü ceza işlemleri için polis otosu başına getirildi. Polis ekiplerince yazılan ceza makbuzlarına imza atması için çağırılan genç sürücü kahkahalar atarak eline aldığı kalemle evrakları imzaladı.

Ceza yiyen alkollü sürücünün yaptıkları pes dedirtti - 1. Resim

"OH" ÇEKİP GÜLMEYE DEVAM ETTİ

Çok imza attığı için bir de polise gülerek espri yapan sürücü, “Komiserim sanki para çekecekmişim gibi” deyip gülerek imza atmaya devam etti. Tüm işlemlerin bitmesinin ardından kafasını yukarı kaldıran sürücü derin bir nefesle “Oh” çekip gülmeye devam etti. Sıklıkla gündeme gelen "alkollü sürücü ile polis imtihanı" repliklerini geride bırakan sürücü neşesiyle polis ekiplerini bile şaşırttı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken araç olay yerine gelen bir arkadaşına teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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