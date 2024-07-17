Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rahminden 5 kilogramlık kitle çıktı

Trabzon'da hastaneye karın ağrısı şikayeti ile başvuran kadının, kitle haline gelen yaklaşık 5 buçuk kilogramlık rahmi alındı.

Trabzon'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 45 yaşındaki M.U'nun kitle haline geldiği saptanan ve yaklaşık 5 buçuk kilogram olduğu tespit edilen rahmi başarılı bir operasyonla alındı.

BELLİ ARALIKLARLA MUAYENE VURGUSU

Operasyonu gerçekleştiren Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Uzmanı Dr. Hasan Akyüz karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermediğini, sinsice büyüyebildiklerini belirterek bu nedenle özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla kadın hastalıkları yönünden doktor muayenesine başvurmaları gerektiğini söyledi.

"HASTA KİLO ALDIĞINI ZANNETMİŞ"

Kendisine gelen hastanın ek bir şikayeti olmayan, dış merkezde tanısı konulmuş, yaklaşık 30 santime 20 santim boyutlarında bir pelvi kitlesi olan bir hasta olduğunu belirten Uzm. Dr. Hasan Akyüz, "Hazırlığımızı yapıp operasyonu gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 5 buçuk kilogram ağırlığında büyümüş, tamamen miyom haline gelmiş bir uterus yani halk dilinde rahim ile karşılaştım. Gerekli müdahaleyi yapıp ameliyatı tamamladık. Hastamızın ilginç bir şekilde hiç bir şikayeti olmamış, sadece kilo aldığını zannetmiş ve bu durumu geciktirmiş. Fakat farklı sebeplerden ötürü doktora başvurunca bu tabloyla karşılaşmış. En sonunda bize ulaştıktan sonra da biz gerekli müdahaleyi gerçekleştirdik" dedi.

"ERKEN YAKALANABİLİR"

Kitlelerin oluş sebebinin çok çeşitli olduğu olduğunu belirten Akyüz, "Bunun hormonal sebepleri de vardır, bazı düz kas hücrelerinin stimüle olması ve harekete geçmesi ile ilgili nedenler var, ırksal nedenleri vardır, kısaca bunun bir çok nedeni vardır. Bu durum bütün kadınlarda vardır, yaygındır. Kiminde çok küçüktür, çok küçük olanlar semptom vermediği için çok fazla bilinmezler açıkçası. Genelde yavaş büyürler fakat devasa büyüklüğe de bu şekilde ulaşabiliyorlar. Bütün kadınların belli aralıklarla, örneğin yılda bir kez olacak şekilde bir kadın doğum uzmanı tarafından muayene edilmesini öneriyoruz. Eğer böyle olursa bu tarz kitleler bu seviyelere çıkmadan erken yakalanabilir ve daha küçük müdahalelerle tedavi sağlanabilir. Bu tüm vatandaşlarımız için iyi olabilecek bir durum" diye konuştu.

"HASTA ŞİKAYETİ OLMASAYDI KİTLE KANSERE DÖNÜŞEBİLİRDİ"

Hastanın şikayeti olmasaydı kitlenin kansere dönüşme ihtimalinin az da olsa olduğunu ifade eden Akyüz, "Eğer hastanın şikayeti olmasaydı bu miyomların kansere dönüşme ihtimali küçük de olsa var. Böyle bir durumla karşılaşabilirdik. Tabi bunun sonucu da iyi olmayan bir noktaya ulaşabiliyor. Ölümcül olma ihtimali az da olsa var. Fakat bu miyomları genelde hastalar fark etmiyor ama bu kadar büyük kitleler hastaların hayat kalitelerini düşürecek etkiler meydana getiriyor. Kendileri çok fark etmiyorlar ancak ameliyattan sonra ne kadar rahatladıklarını anlıyorlar" şeklinde konuştu.

Kadınların, kadın doğum uzmanları tarafından şikayeti olsun ya da olmasın belli aralıklarla muayene edilmesi gerektiğin altını çizen Dr. Hasan Akyüz, gerekli muayenelerin yapılıp, en azından bir yıl ya da iki yıl içerisinde herhangi bir sorunları olup olmadıklarını öğreneceklerini söyledi.