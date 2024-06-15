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Evsiz kadın sarhoş halde uyuyakaldı, iki bacağını da fareler yedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Evsiz kadın sarhoş halde uyuyakaldı, iki bacağını da fareler yedi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'da sarhoş halde uyuyakalan evsiz kadın, farelerin yemesi sonucu iki bacağını da kaybetti. Hiçbir aile üyesiyle bağlantısı olmayan kadın, sığınma evinde kalıyor.

Rusya'nın Stavropol Krai kentinde 60'lı yaşlardaki evsiz kadın Marina, bir çiftlikteki koyun ağılında sarhoş halde uyuyakaldı. Alkol alan kadın, bacaklarının fareler tarafından yendiğini fark etmedi.

Evsiz kadın, yoldan geçen biri tarafından bulundu ve hastaneye ulaştığında çoktan kangren başlamıştı. Doktorlar, her iki bacağın da kesilmesi gerektiğini belirtti.

ERKEK KARDEŞİ: BENİ BİR DAHA ARAMAYIN

Daily Miror'da çıkan habere göre; Marina'nın hiçbir aile üyesiyle bağlantısı yok. Şu anda kaldığı barınak erkek kardeşiyle iletişime geçti ancak kardeşi bir ilişkileri olmadığını söyledi ve bir daha kendisiyle iletişime geçilmemesini istedi.

Marina'nın kaldığı sığınma evinin müdürü Olga Shiryaeva, yaşlı kadının kimsesi olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şeye sahip değil ve gidecek yeri yok. Ayrıca her yere taşınması ve değiştirilmesi gereken bezler giymesi gerekiyor. Erkek kardeşiyle irtibata geçtik ama yıllardır onunla konuşmadığını söyledi ve onu bir daha aramamamızı istedi. Bize 'O kendi seçimlerini yaptı' dedi.

Şu anda, 'Marina, içki içecek misin?' diye sorsam, 'Evet, bana biraz doldur' der. Ve hala sigara içmeyi de başarıyor."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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