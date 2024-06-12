Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey evsiz kaldı, gözyaşları içinde anlattı: Meteliksizim faturalarımı ödeyemiyorum!

“Piers Morgan Uncensored” programında verdiği röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Kevin Spacey, taciz iddialarıyla açılan davalardan “milyonlarca dolar” borcu olduğu için evine haciz geldiğini açıkladı.

Hollywood filmlerinin ünlü isimlerinden olan ve House of Cards dizisiyle ünü zirve yapan Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey Piers Morgan'ın Uncensored programına katıldı.

Uzun zamandır hakkında açılan taciz davalarıyla boğuşan oyuncu avukat masraflarından dolayı bütün servetini kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı.

Spacey artık kalıcı bir evi olmadığını ve neredeyse hiç parası kalmadığını söyledi.

KEVİN SPACEY FATURALARINI ÖDEYEMİYOR

Piers Morgan'ın nerede yaşıyorsun sorusuna "Bu soruyu sormanız çok komik çünkü bu hafta Baltimore'da yaşadığım eve haciz geliyor. Evim açık arttırmayla satılıyor, bu yüzden Baltimore'a geri dönmek ve eşyalarımı depoya koymak zorundayım,” dedi.

"Yani bu sorunun cevabı, şu anda nerede yaşayacağımdan emin değilim. Ama 'House of Cards'ı orada çekmeye başladığımızdan beri Baltimore'dayım. Oraya 2012 yılında taşındım. Bu [ev] 2016'dan beri benim evim. Borçlu olduğum faturaları ödeyemiyorum." cümlelerini de ekledi.

#METOO KURBANI

Spacey'ye iflasla karşı karşıya olup olmadığı sorulduğunda daha fazla gözyaşı döktü: “İflas edeceğimi düşündüğüm birkaç kez oldu ama en azından bugün itibariyle bundan kurtulmayı başardık.”

Bugün ne kadar parası olduğu sorulduğunda Spacey “hiç yok” dedi ve ekledi: "Yasal faturalar hakkında bir fikriniz var. Hala çok borcum var... Evet [borcum var]. Hatırı sayılır miktarda. Milyonlarca dolar. Evin kendisi de milyonlarca dolar."

Spacey'nin cinsel saldırı ve uygunsuz davranış iddialarının ilk kez 2017'de #MeToo hareketinin ardından ortaya çıkmasından bu yana, iki kez Oscar kazanan oyuncuya karşı çok sayıda dava açıldı.

2022 yılında New York'ta bir jüri, 1980'lerin başında Rapp 14 yaşındayken kendisini cinsel saldırıyla suçlayan aktör Anthony Rapp'i taciz etmediği sonucuna vardı. Ertesi yıl, bir Birleşik Krallık mahkemesi Spacey'i dört şikayetçinin dokuz cinsel saldırı suçlamasından suçsuz buldu. Diğer bazı suçlamalar ve davalar ise düşürüldü. Spacey tüm iddiaları reddetti.

Kısa bir süre önce İngiltere'de yayınlanan ve şu anda Max kanalında yayınlanmakta olan “Spacey Unmasked” adlı iki bölümlük belgeselde, Spacey'nin sette başka bir “House of Cards” oyuncusunu taciz ettiği iddiası da dahil olmak üzere, cinsel taciz iddialarıyla ilgili daha önce duyulmamış ifadeler yer alıyor.

Spacey, sette uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla 2017 yılında Netflix tarafından diziden çıkarılmıştı.

Spacey çıkarılmasıyla ilgili olarak Morgan'a şunları söyledi: "Aldıkları karar bence garip bir karar olsa da yanlış bir karardı. Bir şirket olarak onlar için yanlıştı. Bu onları, herhangi bir şeyle suçlanan herkesin benzer şekilde cevap vermek zorunda kalacağı bir pozisyona soktu. Dave Chappelle ile birlikte Ted Sarandos tartışmalı kişilere karşı destekleyici olmayı öğrenmiş gibi görünüyor... Keşke bunu bana da yapsaydı."

ROL ARKADAŞI MESAFE KOYDU

Netflix, Spacey'nin katılımı olmadan altıncı ve son sezon için “House of Cards” ile devam etti. Rol arkadaşı Robin Wright dizinin tek başrol oyuncusu oldu. Spacey Morgan'a, hakkındaki iddiaların 2017 sonbaharında ilk kez kamuoyuna yansımasından bu yana Wright'tan bir kez bile haber almadığını söyledi.

“Robin'den Eylül ya da Ekim 2017'den beri haber almadım” dedi. "Anlıyorum. Anlıyorum. Sanırım benimle arasına mesafe koyarak pek çok soruya cevap vermek zorunda kalmamasını sağladı."

ÜNLÜLER SPACEY'E DESTEK VERİYOR

Aralarında Sharon Stone ve Liam Neeson'ın da bulunduğu çok sayıda oyuncu geçtiğimiz günlerde The Telegraph'a verdikleri demeçlerde Spacey'e destek vererek oyunculuğa geri dönmesini istediler.

Neeson Spacey'e yönelik bu suçlamaları öğrendiğinde “derin bir üzüntü duyduğunu” söyleyerek, “Kevin iyi bir adam ve karakterli bir insan. Duyarlı, açık sözlü, yargılayıcı olmayan ve müthiş bir mizah anlayışı olan biri. Ayrıca tiyatroda ve kamera karşısında en iyi sanatçılarımızdan biridir. Şahsi olarak konuşmak gerekirse, sektörümüzün ona ihtiyacı var ve onu çok özlüyor" demişti.