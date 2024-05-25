FETÖ elebaşı öldü mü, kaçırıldı mı? Yeğeni Pensilvanya’dan küfürler savurup itiraf etti

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ'de iç çatışma giderek kızışıyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme'nin iddiasına göre örgütün üst düzey isimleri elebaşı Fetullah Gülen'i kaçırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 251 şehit verdiğimiz o karanlık gecenin ardından terör örgütü FETÖ'de sular durulmuyor... Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme'nin iddiasına göre Gülen, örgütün üst düzey isimleri tarafından kaçırıldı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN KAÇIRILDI İDDİASI

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından paylaşılan bir video kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Paylaştığı o videoda Ebuseleme Gülen, FETÖ'nün üst düzey isimlerinin elebaşı Fetullah Gülen'i kaçırdığını iddia etti.

Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından Pensilvanya’da bulunan FETÖ kampından götürüldüğünü Pensilvanya kampından çektiği video ile duyurdu.

Pensilvanya’daki örgüt kampının önünden yayınladığı küfürlü videoda, “kaçırma” hadisesinden bahseden Ebuseleme Gülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den “hocaefendi” diye bahsederek “Hocaefendiyi başka bir yere kaçırdılar” ifadelerini kullandı.

Ebuseleme Gülen, “Ben varım. Benim gibi insanlar var Allah’tan. Ama burada o... çocukları da var işte. Ha pardon, şu anda burada değiller. Hocaefendiyi de kaçırdılar ya başka bir yere... Unutmuşum ya pardon. Hocamız yok artık.” diyor.