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    • Filipinler'deki heyelanda ölenlerin sayısı 68'e çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Filipinler, Toprak Kayması, Heyelan, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

     Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

    Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisinden, Filipinlerin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.

    CAN KAYBI 68'E YÜKSELDİ

    Açıklamada, toprak kaymasının etkili olduğu bölgelerden 14 cesedin daha çıkarılmasıyla ölü sayısının 68'e çıktığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişinin yaralı kurtarıldığı, 51 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Açıklamada, 1100'den fazla ailenin afet bölgesinden tahliye edildiği aktarıldı.

    Filipinler'deki heyelanda ölenlerin sayısı 68'e çıktı

    SON 10 YILIN EN BÜYÜK TOPRAK KAYMASI

    Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurguladı. Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini belirten Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetti.

    Filipinler'deki heyelanda ölenlerin sayısı 68'e çıktı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FilipinlerToprak KaymasıHeyelan
    Haberler > Dünya > Filipinler'deki heyelanda ölenlerin sayısı 68'e çıktı
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