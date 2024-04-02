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Filistin, Birleşmiş Milletler'e tam üye olmak istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin, Birleşmiş Milletler&#039;e tam üye olmak istiyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin'in BM elçisi Riyad Mansur, Filistin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu ay kendisini tam üye yapmak için oylama yapmasını istediğini ve bu hamlenin İsrail'in müttefiki ABD tarafından engellenebileceğini söyledi.

BM'de daimi gözlemci statüsüne sahip olan Riyad Mansur, İsrail’in Filistin topraklarınaı işgalinin altı aylık dönüm noktasına yaklaşırken, İsrail işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim alanlarını iyice genişlettiğini aktardı. Durumun ciddiyetini her geçen gün arttırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Filistin, Birleşmiş Milletler'e tam üye olmak istiyor - 1. Resim

Mansur, Güvenlik Konseyi'nin 18 Nisan'da yapılacak Orta Doğu konulu bakanlar toplantısında Filistin’in BM’ye tam üyeliği için karar almasının hedeflendiğini ancak henüz bir oylama yapılması ihtimalinin kesinleşmediğini söyledi.

Filistin'in 2011 yılında yaptığı tam üyelik başvurusunun, 15 üyeli konsey resmi bir karar almadığı için hala beklemede olduğunu hatırlattı, "Niyetimiz başvuruyu bu ay içinde Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunmak," diye ekledi. Filistin’in tam üyelik başvurusunun kabul edilmesi için en az dokuz lehte oya ve ABD, Rusya, Çin, Fransa ya da İngiltere'nin veto etmemesine ihtiyaç var.

Malta Nisan ayı boyunca Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yürütecek. Malta'nın BM Büyükelçisi Vanessa Frazier, Filistinlilerden henüz resmi bir eylem talebi almadıklarını söyledi.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların yanı sıra, bağımsız bir Filistin devletinin de yer alacağı iki devletli bir çözüme yönelik çabaların yeniden başlatılması için küresel baskı da artmış durumda.

 

BM onayı

BM'ye tam üye olmak için yapılacak bir başvurunun, ABD'nin veto hakkına sahip olduğu Güvenlik Konseyi ve ardından 193 üyeli Genel Kurul'un en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.

Filistin, Birleşmiş Milletler'e tam üye olmak istiyor - 2. Resim

ABD'nin Birleşmiş Milletler misyonu oylama talebine hemen cevap vermedi.

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Filistin Yönetimi'nin 2011 yılında BM'ye tam üyelik için yaptığı başvuruda devlet olmak için gerekli kriterleri karşılamadığını ve "o zamandan beri ulaşması gereken hedeflerden daha da uzaklaştığını" iddia etti.

Erdan, "Ayrıca, böyle bir zamanda bir Filistin devletinin tanınmasını destekleyen her kim olursa olsun, sadece teröre ödül vermekle kalmaz, aynı zamanda üzerinde mutabık kalınan doğrudan müzakere ilkesiyle çelişen tek taraflı adımları da desteklemiş olur." dedi.

1990'ların başında İsrail ve Filistin Yönetimi arasında Oslo Anlaşmalarının imzalanmasından bu yana Filistin devletinin kurulması konusunda çok az ilerleme kaydedildi. Engeller arasında İsrail yerleşimlerinin genişlemesi de yer alıyor.

BM insan hakları şefi Volker Turk geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail yerleşimlerinin bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırma riski taşıdığını söyledi. Turk, İsrail'in kendi nüfusunu işgal altındaki topraklara nakletmesinin savaş suçu anlamına geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi Şubat ayında İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, bu konudaki uzun süredir devam eden ABD politikasına geri dönüş sinyali vermişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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