Fransa mahkemesi ters köşe yaptı, Müslüman okulunun kapatılmasına ilişkin karar açıklandı
Düzenleyen: Selin Atış / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fransa'da idare mahkemesi, Nice kentindeki Müslümanların özel okulu hakkında verilen kapatma kararını bozdu.
Ülkenin güneydeki şehri Nice'teki İbn Sina Ortaokulu'nun avukatı Sefen Guez Guez, okul müdürü Otmane Aissaoui ile birlikte kaleme aldıkları ortak bir açıklamayı X hesabından paylaştı.
Açıklamaya göre, Nice İdari Mahkemesi, Alpes-Maritimes Valiliği'nin İbn Sina Ortaokulu'nu kapatma kararını iptal etti. Okula yöneltilen "finansal kaynaklarda belirsizlik" suçlaması da ortadan kalktı.
Mahkeme, Valiliğin okula karşı 1500 avro tutarında mahkeme masrafı ödemesine hükmetti.
Alpes-Maritimes Valiliği, 15 Mart'ta, bölgedeki Müslüman topluluğunun tek özel okulu olan Nice'teki İbn Sina Ortaokulu'nu kapatma kararı almıştı. Okul, finansal kaynaklarını net bir şekilde belirtmemekle suçlanmıştı.
Düzenleyen: Selin Atış - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi