24 Aralık 2023 10:22 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 10:25

Fransa'nın Büyükelçiliğini kapatma kararı, ilk olarak Nijer hükümetinin 12 Aralık'taki çağrısına dayanıyor. Niamay yönetimi, 'cihatçı örgütlere karşı savaşmak' için konuşlanmış bin 500 Fransız askerinin Nijer'den ayrılmasını istemişti. Birliklerini ülkeden peyderpey çeken Fransa, Nijer'den kalkan son uçağını da dün itibarıyla kaldırmış oldu.

Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleşen askerî darbe sonrası Fransa ile ilişkiler gerilmeye başlamıştı. Bu hamle, ikili ilişkilerdeki kopmanın doruk noktası oldu.

SAHRA ALTI, FRANSA'YI ARTIK İSTEMİYOR

Mali ve Burkina Faso'da meydana gelen darbeler sonrası kurulan askerî hükümetler, Fransız askerinin varlığını ülkelerinde istememiş ve Fransa'ya dönmelerini talep etmişti. Askerlerini bu ülkelerden çekmek zorunda kalan Fransa, bölgede palazlanan Rus varlığına karşın diplomatik ilişkilerini sürdürmek adına ülkede temsilciler bırakmıştı.

Nijer'deki darbe sonrası aynı taleplerle karşılaşan Fransa'daki diplomatik kaynaklar, Büyükelçiliğinin kapatılma sebebi hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Geçtiğimiz 30 Temmuz'da büyükelçiliğimize yapılan saldırıdan ve Nijer güçleri tarafından binamızın etrafına bir abluka kurulmasından sonra, Eylül sonunda diplomatik personelimizin çoğunu tahliye etmiştik.

Dolayısıyla, Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği artık normal bir şekilde çalışamıyor ve görevlerini yerine getiremiyor. Bu durumun bilincinde olarak, Büyükelçiliğimizi kısa süre içinde kapatmaya ve bu çerçevede yerel personelimizin işten çıkarılması ve tazminatlarının ödenmesi işlemlerine devam etmeye karar verdik."

SAHEL BÖLGESİNDE FRANSIZ VARLIĞI

Bölgede karışıklığa sebep veren 'cihatçı gruplarla' karşı savaşmak üzere Sahel bölgesine konuşlandırılan Fransız askeri, son olarak da Nijer'den çekildiğini duyurdu. Mali, Burkina Faso ve son olarak Nijer'de, ardı ardına gelen darbeler öncesinde toplam 5 bin 500 kadar Fransız askeri konuşlandırılmıştı.

Bölgeye 2014'de yerleşen 'cihatçılara karşı savaşan' birlikler, Afrika kamuoyunda Fransız karşıtlığını kuvvetlendirmiş, askeri rejimlerin kurulmasıyla birlikte bu üç ülke Rusya ile yakınlaşmaya başlamıştı.

SAHRA ALTI AFRİKA'DA NE OLMUŞTU?

İç karışıklıklar ve dış ülkelerin müdaheleleriyle siyasi bir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Sahra Altı Afrika'da, 'askeri darbe' kavramı hiç de yabancı değil. Başarısız bir çok darbe girişimleri bir yana 'yalnızca' son üç senedir yaşanan başarılı darbeler sırasıyla şu şekilde:

2020, 18 Ağustos - Mali

2021, 20 Nisan - Çad

2021, 24 Mayıs - Mali

2021, 5 Eylül - Gine

2021, 25 Ağustos - Sudan

2022, 23 Ocak ve 30 Eylül - Burkina Faso

2023, 26 Temmuz - Nijer

2023, 30 Ağustos - Gabon