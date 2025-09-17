Ankara'da skandal olay! Sipariş getiren kurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştı

Ankara'da yaşanan kurye skandalı, sosyal medyada gündem oldu.

Yemek siparişini teslim etmek için kadın müşterinin adresine gelen kurye, genç kadının kapıyı açıp siparişi teslim aldığı ve ödeme yapmak için kartını almak üzere içeriye döndüğü anlarda kapıdan içeriye kadar girdi.

KALABALIK OLDUĞUNU GÖRÜNCE GERİ ADIM ATTI

Evin içine kadar ilerleyen kurye, evde kalabalık olduğunu fark edince geri döndü. Evde bulunanların şüphelenmesi üzerine apartmanın güvenlik kameraları kontrol edilirken, kuryenin hareketlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.