Ankara'da skandal olay! Sipariş getiren kurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştı

Ankara'da skandal olay! Sipariş getiren kurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Ankara'da bir kurye, siparişi teslim ettikten sonra kadın müşterinin evine girmeye çalıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kuryenin evin içine kadar girdiği, evde başkalarının da olduğunu gördükten sonra geri adım attığı görüldü.

Ankara'da yaşanan kurye skandalı, sosyal medyada gündem oldu.

Yemek siparişini teslim etmek için kadın müşterinin adresine gelen kurye, genç kadının kapıyı açıp siparişi teslim aldığı ve ödeme yapmak için kartını almak üzere içeriye döndüğü anlarda kapıdan içeriye kadar girdi.

Ankara'da skandal olay! Sipariş getiren kurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştı - 1. Resim

KALABALIK OLDUĞUNU GÖRÜNCE GERİ ADIM ATTI

Evin içine kadar ilerleyen kurye, evde kalabalık olduğunu fark edince geri döndü. Evde bulunanların şüphelenmesi üzerine apartmanın güvenlik kameraları kontrol edilirken, kuryenin hareketlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

