Olympiakos - Pafos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşamki maç programındaki eşleşmeler merak konusu oldu. Slavia Prag - Bodo/Glimt, Ajax - Inter, Bayern Münih - Chelsea, Liverpool - Atletico Madrid, Paris Saint-Germain - Atalanta ve Olympiakos - Pafos maçları var. Gözler Olympiakos - Pafos maçıne çevrildi, dev mücadelenin yayın bilgileri araştırılıyor, işte ayrıntılar...

OLYMPİAKOS - PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Pafos maçı buy akşam (17 Eylül 2025) saat 19:45'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Olympiakos - Pafos maçı, Tabii Spor kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - PAFOS MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos

Paschalakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Nascimento, Garcia; Podence, Chiquinho, Strefezza; Taremi.

Pafos

Michael; Langa, Luckassen, Goldar, Pileas; Sunjic, Pepe; Bruno, Dragomir, Orsic; Andersen.