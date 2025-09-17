Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Olympiakos - Pafos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

- Güncelleme:
Olympiakos - Pafos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta... Bu akşam 6 büyük maç var, onlardan biri de Olympiakos - Pafos karşılaşması... Futbolseverler Olympiakos - Pafos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir? diye soruşturmaya başladı. İşte Olympiakos - Pafos ile ilgili detaylar ve muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Bu akşamki maç programındaki eşleşmeler merak konusu oldu. Slavia Prag - Bodo/Glimt, Ajax - Inter, Bayern Münih - Chelsea, Liverpool - Atletico Madrid, Paris Saint-Germain - Atalanta ve Olympiakos - Pafos  maçları var. Gözler Olympiakos - Pafos maçıne çevrildi, dev mücadelenin yayın bilgileri araştırılıyor, işte ayrıntılar... 

OLYMPİAKOS - PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Pafos maçı buy akşam (17 Eylül 2025) saat 19:45'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Olympiakos - Pafos maçı, Tabii Spor kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - PAFOS MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos
Paschalakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Nascimento, Garcia; Podence, Chiquinho, Strefezza; Taremi.

Pafos
Michael; Langa, Luckassen, Goldar, Pileas; Sunjic, Pepe; Bruno, Dragomir, Orsic; Andersen.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nijerya'da Lassa ateşi yayılıyor! Ölü sayısı 162'ye yükseldi
