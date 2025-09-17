Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İlk 11'ler belli mi!

- Güncelleme:
Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İlk 11&#039;ler belli mi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lig aşamasında oynanacak maçlar bu akşam devam ediyor. Dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Bayern Münih - Chelsea oldu. Geri sayım başladı, maça saatler kaldı. Futbolseverler şimdiden Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, neden izlenir, şifresiz mi, ilk 11'ler belli mi? diye araştırmaya başladı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bu akşam oynanacak 6 müsabakayla devam edecek. Bu karşılaşmalardan biri de Bayern Münih ve Chelsea arasında olacak. Alman ekibi Bayern Münih sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırlayacak. Maç öncesi yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İşte detaylar... 

BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Chelsea maçı bu akşam (17 Eylül 2025 Çarşamba) saat 22:00'de başlayacak. 

BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Bayern Münih - Chelsea maçı Türkiye'de Tabii Spor kanalında şifresiz olarak canlı yayınlanacak

BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Chelsea
Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

