Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İlk 11'ler belli mi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bu akşam oynanacak 6 müsabakayla devam edecek. Bu karşılaşmalardan biri de Bayern Münih ve Chelsea arasında olacak. Alman ekibi Bayern Münih sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırlayacak. Maç öncesi yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İşte detaylar...

BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Chelsea maçı bu akşam (17 Eylül 2025 Çarşamba) saat 22:00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Bayern Münih - Chelsea maçı Türkiye'de Tabii Spor kanalında şifresiz olarak canlı yayınlanacak

BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Chelsea

Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.