Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İlk 11'ler belli mi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lig aşamasında oynanacak maçlar bu akşam devam ediyor. Dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Bayern Münih - Chelsea oldu. Geri sayım başladı, maça saatler kaldı. Futbolseverler şimdiden Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, neden izlenir, şifresiz mi, ilk 11'ler belli mi? diye araştırmaya başladı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı bu akşam oynanacak 6 müsabakayla devam edecek. Bu karşılaşmalardan biri de Bayern Münih ve Chelsea arasında olacak. Alman ekibi Bayern Münih sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırlayacak. Maç öncesi yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Bayern Münih - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İşte detaylar...
BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayern Münih - Chelsea maçı bu akşam (17 Eylül 2025 Çarşamba) saat 22:00'de başlayacak.
BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Bayern Münih - Chelsea maçı Türkiye'de Tabii Spor kanalında şifresiz olarak canlı yayınlanacak
BAYERN MÜNİH - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.
Chelsea
Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.