Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı!

Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde Ajax - Inter ile karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi heyecan dorukta. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun performansı hem Türkiye hem de İtalya'da büyük beğeni topluyor. Geri sayım başladı, maça saatler kaldı. Peki Ajax - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında futbolseverler bu akşam karşılaşacak Ajax - Inter maçına kilitlendi. Dev maç öncesi son gelişmeler yakından takip ediliyor. İtalya ekibi Inter, Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. Peki Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler belli mi, Hakan Çalhanoğlu var mı? İşte detaylar... 

Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı! - 1. Resim

AJAX - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax- Inter maçı bu akşam (17 Eylül Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak. 

Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı! - 2. Resim

AJAX- INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax- Inter maçı tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı! - 3. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter'de oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu düzenli olarak ilk 11'de forma buluyor. 4 sezondur Inter'e sağladığı katkılarla adını İtalya'da da partlatan Hakan'ın bu akşamki Ajax maçına çıkması planlanıyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konut kredilerinde ‘indirim’ yarışı başladı: Birçok banka faizi aşağı çekiyor!Gürsel Tekin'den Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler! Kılıçdaroğlu dönemini örnek gösterdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Liverpool - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, şifresiz mi? Muhammed Salah oynayacak mı! - HaberlerLiverpool - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, şifresiz mi? Muhammed Salah oynayacak mı!Kızıl Goncalar bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon ne zaman? Sevilen dizinin son durumu hakkında açıklama geldi! - HaberlerKızıl Goncalar bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon ne zaman? Sevilen dizinin son durumu hakkında açıklama geldi!Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır? Detaylar netleşti! - HaberlerEmlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır? Detaylar netleşti!Emre Bozkurt kimdir, öldü mü? Yayıncı Emre Bozkurt bacanağı tarafından vuruldu! - HaberlerEmre Bozkurt kimdir, öldü mü? Yayıncı Emre Bozkurt bacanağı tarafından vuruldu!Hasan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı! - HaberlerHasan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı!Ben Leman dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölüm yayın tarihi belli oldu! - HaberlerBen Leman dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu nedir? İlk bölüm yayın tarihi belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...