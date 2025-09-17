Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı!
Güncelleme:
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde Ajax - Inter ile karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi heyecan dorukta. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun performansı hem Türkiye hem de İtalya'da büyük beğeni topluyor. Geri sayım başladı, maça saatler kaldı. Peki Ajax - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında futbolseverler bu akşam karşılaşacak Ajax - Inter maçına kilitlendi. Dev maç öncesi son gelişmeler yakından takip ediliyor. İtalya ekibi Inter, Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. Peki Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler belli mi, Hakan Çalhanoğlu var mı? İşte detaylar...
AJAX - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax- Inter maçı bu akşam (17 Eylül Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.
AJAX- INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax- Inter maçı tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Inter'de oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu düzenli olarak ilk 11'de forma buluyor. 4 sezondur Inter'e sağladığı katkılarla adını İtalya'da da partlatan Hakan'ın bu akşamki Ajax maçına çıkması planlanıyor.
