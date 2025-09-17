Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı!

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında futbolseverler bu akşam karşılaşacak Ajax - Inter maçına kilitlendi. Dev maç öncesi son gelişmeler yakından takip ediliyor. İtalya ekibi Inter, Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. Peki Ajax - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İlk 11'ler belli mi, Hakan Çalhanoğlu var mı? İşte detaylar...

AJAX - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax- Inter maçı bu akşam (17 Eylül Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

AJAX- INTER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax- Inter maçı tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter'de oynayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu düzenli olarak ilk 11'de forma buluyor. 4 sezondur Inter'e sağladığı katkılarla adını İtalya'da da partlatan Hakan'ın bu akşamki Ajax maçına çıkması planlanıyor.