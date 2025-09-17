Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Liverpool - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, şifresiz mi? Muhammed Salah oynayacak mı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Dikkat çeken eşleşmelerden biri de Liverpool ile Atletico Madrid oldu. Futbolseverler Liverpool - Atletico Madrid maçı ile ilgili yayın bilgilerini soruşturmaya başladı. Peki Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi, ilk 11'ler belli oldu mu, kimler var, Muhammed Salah oynayacak mı? İşte Liverpool - Atletico Madrid maçı ile ilgili detaylar... 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Atletico Madrid mücadele edecek. Dev müsabaka öncesi ayrıntılar merak ediliyor. Maçın yayın bilgileri internette şu sıralar en çok aranan konulardan oldu. Peki Liverpool - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, şifresiz mi? Liverpool - Atletico Madrid saat kaçta başlayacak? Liverpool - Atletico Madrid ilk 11'ler belli mi? İşte ayrıntılar... 

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Atletico Madrid maçı bu akşam (17 Eylül 2025 Çarşamba) saat 22:00'de başlayacak. 

Liverpool - Atletico Madrid maçı hangi kanaldan izlenir, şifresiz mi?

Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak maç Türkiye'de Tabii Spor kanalında şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MUHAMMED SALAH OYNAYACAK MI?

Liverpool'un etkili oyuncularından Muhammed Salah'ın Atletico Madrid karşısında oynayıp oynamayacağı da araştırılıyor. Muhammed Salah'ın da bu akşam ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. 

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool 
Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Atletico Madrid 
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann, Sorloth.

