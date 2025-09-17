Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eski Fransız Bakana ''lüks takı'' soruşturması! Yetkililer harekete geçti

Eski Fransız Bakana ''lüks takı'' soruşturması! Yetkililer harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eski Fransız Bakana &#039;&#039;lüks takı&#039;&#039; soruşturması! Yetkililer harekete geçti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da geçen hafta düşen hükümetin Kültür Bakanı Rachida Dati'ye lüks takılarını resmi makamlara bildirmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.

Fransa'da geçen hafta düşen hükümetin Kültür Bakanı Rachida Dati, binlerce avro değerindeki takılarıyla gündemde...

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal basındaki haberlere göre Paris Savcılığı, Dati'nin takılarını HATVP'ye bildirmediği için ön soruşturma başlattığını bildirdi. Soruşturma, Paris adli polisinin mali ve yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülecek.

Eski Fransız Bakana ''lüks takı'' soruşturması! Yetkililer harekete geçti - 1. Resim

Fransız Liberation gazetesi, nisan ayında, Dati'nin 420 bin avro (yaklaşık 20 milyon 579 bin TL) değerindeki 19 lüks takısını HATVP'ye bildirmediğini iddia etmişti.

Fransa'da siyasetçilerin 10 bin avrodan fazla değeri olan takılarını resmi makamlara bildirmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara'da skandal olay! Sipariş getiren kurye, kadın müşterinin evine girmeye çalıştıTürkiye'nin ünlü akaryakıt şirketi iflasın eşiğinde! Daspet konkordato ilan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nijerya'da Lassa ateşi yayılıyor! Ölü sayısı 162'ye yükseldi - Dünya'Lassa' kabusu yayılıyor! Ölü sayısı 100'ü geçtiUzmanlar İsrail'in saldırılarını değerlendirdi: Filistin'in tanınması ABD'ye baskı oluşturur - Dünya"Filistin'in tanınması ABD'ye baskı oluşturur"Charlie Kirk suikastı zanlısı ilk kez hakim karşısında: Duruşmanın en soğukkanlısı Tyler Robinson oldu! - DünyaDuruşmanın en soğukkanlısı Tyler Robinson oldu!Borsa düştü, Netanyahu geri vites attı! "Yanlış anlaşıldım" - DünyaBorsa düştü, Netanyahu geri vites attı!8.780 kiloluk pilav dünya rekoru getirdi - Dünya8.780 kiloluk pilav dünya rekoru getirdiMaduro’dan ABD’ye sert suçlama: "Petrolümüzü, gazımızı, altınımızı çalmak istiyorlar" - DünyaMaduro’dan ABD’ye sert suçlama
Sonraki Haber Yükleniyor...