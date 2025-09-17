Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzmanlar İsrail'in saldırılarını değerlendirdi: Filistin'in tanınması ABD'ye baskı oluşturur

Uzmanlar İsrail'in saldırılarını değerlendirdi: Filistin'in tanınması ABD'ye baskı oluşturur

- Güncelleme:
İsrail'in Gazze'yi tamamen işgalini değerlendiren hukuk uzmanları, Filistin'in tanınmasının ABD'ye baskı oluşturduğunu ifade etti.

YEŞİM ERASLAN- Gazze’ye yönelik topyekûn işgali gazetemize değerlendiren milletlerarası hukuk uzmanı Doçent Dr. Hakan Erkiner, İsrail yönetiminin kendi ajandasını uygulamaktan vazgeçmediğini ifade etti.

İngiltere’nin ve Fransa’nın Filistin için gerekli adımları atmasının İsrail’i durdurmayacağını ancak baskı unsuru olacağını söyleyen Erkiner “İsrail’i kesintisiz destekleyen ABD dünya güçler dengesinden indiği gün İsrail’in gücü biter” ifadesini kullandı.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni de İngiltere ve Fransa’nın Filistin’i tanımasının önemine dikkat çekti.

Köni “BM Güvenlik Konseyi beş üyeden oluşuyor. Bir üyenin veto yetkisi, kararların çıkmamasını sağlıyor. İsrail de ABD’nin kendi aleyhine olacak kararları veto edeceğini düşünüyor” dedi.

İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin uluslararası kamuoyunun baskısı ile harekete geçmek durumunda kaldığının altını çizen Köni şunları kaydetti:

İngiltere ve Fransa’nın tanıması ABD içinde baskı unsuru olur ama Avrupa Rusya-Ukrayna savaşında sıkıştığı için ABD’ye ihtiyaçları ve karşılarına alamazlar. Rusya’dan ‘NATO dolaylı olarak bizimle savaşıyor’ açıklamaları geliyor. NATO demek Avrupa için ABD demek. ABD, Avrupa’nın yanından çekilirse çok zor duruma düşerler.

Diğer taraftan ABD’de de seçimler var. ABD’de para Musevilerin elinde. Trump da bunu biliyor. Seçimden çıkmak zorunda. İngiltere ve Fransa, uluslararası kamuoyu açısından kendilerini İsrail’e bir gözdağı vermek zorunda hissettiler ve Filistin’i tanıma kararı aldılar. İsrail de bunun farkında ve sistemi zorlamaya devam ediyor.

