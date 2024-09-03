Fransa'da başbakan krizi! Macron'un azli için 200 bine yakın imza toplandı

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Meclis Başkan Yardımcısı Guette, Ulusal Meclis'te en fazla sandalyeyi kazanan sol ittifaktan bir başbakan atamayı reddeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için 200 bine yakın imza toplandığını duyurdu.

Erdoğan ile Esad bir araya gelecek mi? 3 aşamalı mekanizma açıklandı

Erdoğan ile Esad bir araya gelecek mi? 3 aşamalı mekanizma açıklandı

Fransa'da, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyeyi elde etmesine rağmen sol ittifaktan bir başbakan atamayı reddettiği için "seçim sonuçlarını göz ardı etmekle" suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için harekete geçti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Başkan Yardımcısı Clemence Guette, X hesabından yaptığı paylaşımda, çevrim içi ortamda paylaşılan dilekçenin "şimdiden neredeyse 200 bin kişi tarafından imzalandığını" bildirdi.

"OTORİTER GİDİŞATIN EŞİ BENZERİ YOK"

Guette, Fransızları Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden dilekçeyi imzalamaya çağırdı. Dilekçede, Macron seçim sonuçlarına rağmen “eski hükümetin görevini sürdürmesine izin verdiği ve kendi programı dışındaki tüm hükümet programlarının uygulanmasını engellediği" gerekçesiyle eleştirildi.

Macron’un seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda henüz bir başbakan atamamış olmasının eleştirildiği ve 186 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçede, "parlamenter rejimler ve temsili demokrasi sisteminde bu otoriter gidişatın eşi benzerinin olmadığı" kaydedildi.

MACRON BAŞBAKAN ADAYINI REDDETTİ

LFI tarafından 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesine yönelik teklif Ulusal Meclis'e sunulmuştu. LFI, seçim sonuçlarını göz ardı ederek Macron'un görevini ihlal ettiğini savunmuştu.

Macron, seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyenin sahibi olan solcu NFP'nin ortak adayı Lucie Castets'i başbakan atamayacağını bildirmesinin ardından hükümet kurma müzakerelerini sürdürüyor.

SİYASİ GELENEĞE UYMADI

23 Ağustos'tan bu yana yeni hükümeti kurmak için Elysee Sarayı'nda siyasileri ağırlayan Macron en son Xavier Bertrand, eski Başbakan Bernard Cazeneuve ve eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ile François Hollande ile görüştü.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransız Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.