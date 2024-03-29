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Fransa'da başörtüsü skandalı! Müslüman öğrenciye zulmeden müdür, istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransa&#039;da başörtüsü skandalı! Müslüman öğrenciye zulmeden müdür, istifa etti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris’teki bir lisede okul müdürü, Müslüman öğrenciyle başörtüsü nedeniyle tartıştı. Ayrımcılığa uğrayan öğrenci yaşadıklarını sosyal medyada paylaşırken, ölüm tehditleri aldığını söyleyen müdür ise istifa etti. 

Paris'in doğusundaki Maurice-Ravel Lisesi'nin müdürü Müslüman bir öğrencinin başörtüsü takmasını, laik devlet yapısına siyasi saldırı anlamına geldiğini söyleyerek yasakladı. Gerekçe olarak Fransa’da 2004 yılında uygulamaya konan katı laik devlet sistemi yasağını gösterdi. Buna göre ülkede, başörtüsü de dahil olmak üzere dini kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştı. 

İSTİFA ETTİ

Müslüman öğrenci, müdürle aralarında geçen tartışmayı sosyal medyada paylaştı. Hemen ardından müdüre ölüm tehditleri yağdı ve okuldaki görevinden istifa etti. 

BAKAN, MÜSLÜMAN ÖĞRENCİYİ HEDEF ALDI

Bu olay Fransa’da geniş ve köklü bir tartışmanın tekrar alevlenmesine sebep oldu. Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, öğrencilerin Müslüman kıyafetleri giymesine yönelik artan eğilimi durdurmak için harekete geçileceğini söyledi. Bakan, söz konusu öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve eğitim kurumlarında laikliğin uygulanması yönündeki kararlılıklarını sürdüreceklerini açıkladı. 

SİYASETÇİLER DE MÜDÜRE DESTEK VERDİ

Siyasi yelpazenin dört bir yanındaki siyasetçiler, özellikle aşırı sağcılar, müdürün istifası karşısında dehşete düştüklerini ve bu durumun laikliğe karşı bir saldırı olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. 

Senato üst kanadındaki sağcı Cumhuriyetçiler grubunun başkanı Bruno Retailleau X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu bir rezalet" dedi. Ulusal Meclis'in alt kanadındaki Sosyalist milletvekillerinin başkanı Boris Vallaud ise France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada olayın "kolektif bir başarısızlık" olduğunu söyledi.

Paris savcılığı öğrencinin müdür hakkındaki şikayetini reddederken, öğrencinin maruz kaldığı siber tacizle ilgili soruşturma da devam ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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