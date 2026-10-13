Fransa'da öğrenci isyanı büyüyor! 161 bin kişi sokağa indi

Fransa'da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar ve yetersiz okul koşullarına karşı başlayan öğrenci protestoları üçüncü haftasında da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 161 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını açıklarken, 214 lisede eğitim yapılamadı. Greta Thunberg de eylemlere destek verdi.

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Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara tepki olarak başlayan öğrenci protestoları üçüncü haftasında da hız kesmedi. Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Nantes, Rennes, Strasbourg ve Bordeaux gibi kentlerde lise ve üniversite öğrencileri yeniden sokaklara çıktı. Eğitim sendikaları ve bazı öğretmenlerin de destek verdiği gösterilerde, yer yer polisle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilere 161 bin 500 kişinin katıldığını duyurdu. Öğrenci ve sendika örgütleri ise katılımın 480 bine ulaştığını bildirdi. Protestolar nedeniyle 13 Ekim'de 214 lisede eğitim yapılamadı.

Paris'te Place d'Italie Meydanı'ndan Invalides yönüne düzenlenen ana yürüyüşte öğrenciler, eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılmasını ve polis müdahalelerinin sona ermesini istedi. Başkentte belediye binası ile Port-Royal Meydanı arasında da ikinci bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bazı gruplarla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

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GRETA THUNBERG'DEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Protestolara destek veren isimler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de yer aldı. Thunberg, Paris yakınlarındaki Saint-Denis kentinde bulunan Paul-Eluard Lisesi önündeki öğrenci eylemine katıldı.

Fransız öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Thunberg, gençlerin geleceğinin tehlikede olduğunu ve okulların ihtiyaç duyduğu yatırımları alamadığını söyledi. Gençlerin kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine dahil edilmediğini savunan aktivist, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Thunberg, Fransız polisinin genç göstericilere yönelik müdahalelerini de eleştirdi. Eylem sırasında yaklaşık 20 avukat, muhtemel polis müdahalelerine karşı öğrencileri korumak amacıyla cübbeleriyle okul önünde toplandı.

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SARI YELEKLİLERDEN ORTAK EYLEM ÇAĞRISI

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinden aktivistler ile öğrenci ve toplumsal hareket temsilcileri, 17 Ekim Cumartesi günü ortak gösteriler düzenlemek için çağrıda bulundu. “Sarılar ve gençler, mücadelelerimiz buluşuyor” sloganıyla yapılan çağrıda, eğitim sistemindeki sorunlara yönelik protestoların hayat pahalılığına karşı mücadeleyle birleştirilmesi hedefleniyor.

Paris'te Bastille Meydanı'nda saat 14.00'te başlayacak gösterinin Opera yönüne ilerlemesi planlanırken, Rennes'de de Cumhuriyet Meydanı'nda aynı saatte buluşma çağrısı yapıldı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, işçiler, çiftçiler ve emekliler de eylemlere davet edildi.

147 EĞİTİM ÇALIŞANI YARALANDI

Fransa Eğitim Bakanlığı, protestoların başlangıcından bu yana 147 eğitim çalışanının yaralandığını açıkladı. Paris ve çevresini kapsayan Île-de-France Bölge Yönetimi ise eylemler sırasında 110'dan fazla lisenin zarar gördüğünü bildirdi. Maddi zararın 8,5 milyon euroya ulaştığı belirtilirken, sorumlular hakkında açılacak davalara müdahil olunacağı duyuruldu.

Yükseköğretim Bakanlığı, üniversitelerin yaklaşık yüzde 35'inde eğitim faaliyetlerinin aksadığını açıkladı. Öğrenci örgütü Union étudiante ise ülkedeki yaklaşık 70 üniversitenin yüzde 90'ının kapalı olduğunu veya girişlerinin engellendiğini öne sürdü.

Fransa Adalet Bakanlığının 9 Ekim'de yayımladığı verilere göre, protestolar kapsamında 8 Ekim'e kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 5 bin 890'ının reşit olmadığı, 2 bin 376 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve 6'sı çocuk 21 kişi hakkında tutuklu yargılama kararı verildiği bildirildi.

Fransada öğrenci isyanı büyüyor! 161 bin kişi sokağa indi

POLİS MÜDAHALELERİ İÇİN 36 SORUŞTURMA

Gösterilerde yaşanan polis müdahaleleri de tartışmaların odağında yer aldı. Önceki eylemlerde bir öğrencinin elini, başka bir öğrencinin ise gözünü kaybetmesinin ardından güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale yöntemleri eleştirildi.

Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) tarafından protestoların başlangıcından bu yana polis müdahalelerine ilişkin 36 soruşturma açıldığı bildirildi.

HÜKÜMETİN ÖNLEMLERİ ÖĞRENCİLERİ İKNA ETMEDİ

Öğrenciler; öğretmen eksikliğinin giderilmesini, okul binalarının yenilenmesini, ders programlarının hafifletilmesini ve üniversiteye geçiş sistemi Parcoursup'un kaldırılmasını talep ediyor. Lise Öğrencileri Sendikası (USL), eğitim sistemindeki sorunların çözümü için acilen 10 milyar euro kaynak ayrılmasını istiyor.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, öğretmen açığının yoğun olduğu okullara 3 bin yedek öğretmen gönderileceğini ve eğitim bütçesinin 1 milyar euro artırılacağını açıkladı. Başbakan Sebastien Lecornu da öğrencilerle yürütülen danışma sürecinde ortaya çıkan bazı önerilerin 2027 bütçe tasarısına dahil edilmesi için çalışma yapılacağını bildirdi.

Ülkenin önde gelen veli federasyonlarından FCPE de öğrencilere destek vererek eğitim sistemindeki sorunların uzun süredir dile getirildiğini ancak yeterince dikkate alınmadığını savundu. Öğrenci örgütleri ise hükümetin açıkladığı önlemleri yetersiz bulduklarını belirterek talepleri karşılanana kadar protestoları sürdüreceklerini duyurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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