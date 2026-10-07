Fransa'daki eylemlerde İsrail detayı! Bakan Barrot açıkladı

Fransa'da haftalardır devam eden lise eylemleri üzerinden başlayan uluslararası tartışmaya Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da dahil oldu. İsrail yanlısı hesapların protestoları Fransa'nın Filistin'i tanımasının bir sonucu olarak göstermeye çalıştığını belirten Barrot, Rusya ve İran yanlısı hesapları da işaret ederek, "Hepsi kendi yorumlarını kamuoyuna dayatmaya ve ülkemizde olup bitenleri bizim yerimize anlatmaya çalışıyor" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve ülke geneline yayılan lise eylemleri yalnızca sokaklarda değil, sosyal medyada da büyük bir tartışmaya dönüştü. Protestoların nedenleri üzerinden farklı ülkelerden peş peşe yorumlar gelirken Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail yanlısı hesapların eylemleri Filistin üzerinden yorumlamasına tepki gösterdi.

Barrot, İsrail yanlısı hesapların Fransa'daki eylemleri Filistin'in tanınmasının bir sonucu olarak gösterdiğini, Rusya ve İran yanlısı hesapların ise protestolara kendi siyasi okumalarını yüklediğini ifade etti. Fransız Bakan, "Hepsi kendi yorumlarını kamuoyuna dayatmaya ve ülkemizde olup bitenleri bizim yerimize anlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL YANLISI HESAPLARI İŞARET ETTİ

Fransa Ulusal Kütüphanesinde konuşan Barrot, ülkesindeki lise eylemlerinin farklı siyasi çevreler tarafından kendi söylentileri doğrultusunda kullanıldığını belirtti:

"Rusya yanlısı hesaplar bu protestolarda ülkemizdeki demokrasinin sonunu görüyor. İsrail yanlısı hesaplar ise bu protestoları Filistin'in tanınmasının bir sonucu olarak değerlendiriyor. İran yanlısı hesaplar ise bu eylemleri 'Kadın, Hayat, Özgürlük' hareketiyle ilişkilendirmeye kadar varıyor."

Barrot, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsi kendi yorumlarını kamuoyuna dayatmaya ve ülkemizde olup bitenleri bizim yerimize, kendi dilleriyle anlatmaya çalışıyor."

Fransadaki eylemlerde İsrail detayı! Bakan Barrot açıkladı

"DÜŞMANCA BİR SÖYLENTİ YAYILDIĞINDA HER SAAT ÖNEMLİ"

Yapay zeka ve sosyal medyanın bilgi akışını hızlandırdığına değinen Barrot, ülkeler hakkındaki söylentilerin artık çok kısa sürede şekillendirilebildiğini ifade etti:

"Düşmanca bir anlatı yayıldığında her saat önemlidir. Algoritmalar ve yapay zeka diplomatik bir sabır göstermez; özellikle de düşman aktörler tarafından kötü amaçlarla kullanıldıklarında."

Barrot, söz konusu anlatıların güçlendirilip çarpıtılabildiğini ve karşılarında başka bir söylenti oluşmadığında baskın bir algıya dönüşebildiğini kaydetti.

MOSKOVA VE MAGA'YI HEDEF ALDI

Fransız Bakan konuşmasında Moskova ve ABD'deki MAGA çevrelerinden Avrupa'ya yönelik söylemleri de gündeme getirdi:

"Moskova'da söylenenleri dinleyin: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlığın gerçeğini hiçe sayarak Avrupa'nın savaşı kışkırttığını ve ahlaki değerlerini kaybettiğini iddia ediyorlar."

Diğer yandan Trump, Truth Social hesabından Fransa'daki lise eylemleri hakkında "Fransa'da yaşananlar kontrol edilemez ciddi bir göçten başka bir şey değil. Burada mesele okullar değil; mesele daha ziyade İslam'ın bir zamanlar büyük olan bir ülkenin kontrolünü almaya çalışması." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı'na cevap veren Barrot, şunları dile getirdi:

"Okyanus ötesinde, MAGA çevrelerinde söylenenleri dinleyin: Avrupa'nın yozlaşmış, geride kalmış, totaliter bir medeniyet olduğu öne sürülüyor."

"BAŞKALARI BİZİM YERİMİZE YAZAR"

Barrot, Fransa'nın bu tür söylentilere karşı kendi söylemini oluşturması gerektiğini belirterek mesajını şu sözlerle verdi:

"Eğer kendi hikayemizi anlatmazsak, kendi anlatımızı ortaya koymazsak, başkaları bunu bizim yerimize yapar."

Fransız Bakan, dezenformasyon karşısında izlenecek yaklaşımı ise üç kelimeyle özetledi:

"Yeniden çerçevelemek, düzeltmek ve yalanlamak."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala