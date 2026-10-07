Fransa'da protestolara damga vuran an! 8 polis birden yere kapaklandı
Fransa'da öğrenci protestoları sürerken Paris'te kaydedilen görüntüler eylemlerin önüne geçti.
Öğrencilere müdahale etmek üzere koşan Fransız çevik kuvvet polislerinden biri dengesini kaybederek yere düştü. Hemen arkasından gelen polislerin de birbirlerine takılmasıyla yaklaşık 8 kişilik ekip saniyeler içinde üst üste yere kapaklandı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler Fransa'da öğrenci protestolarının en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.
BELEDİYE BAŞKANI POLİS İLE ÖĞRENCİLERİN ARASINA GİRDİ
Paris'teki gösterilerden yayılan bir başka görüntüde ise Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko, polislerle öğrenci protestocuların arasına girdi.
Arkasında öğrenciler, karşısında polislerin bulunduğu Bagayoko, iki kolunu açarak güvenlik güçlerine "Durun!" diye seslendi ve gerilimi yatıştırmaya çalıştı.
Bagayoko daha sonra neden öğrencilerin arasında bulunduğunu şöyle açıkladı:
"Bir belediye başkanının olması gereken yerdeydim; gençlerimizin yanında."
FRANSA'DAKİ ÖĞRENCİ HAREKETİ BELÇİKA'DA DA GÜNDEMDE
Fransa'daki öğrenci protestoları devam ederken komşu Belçika'da da eğitim politikalarına karşı başlayan lise hareketi dördüncü gününe girdi.
Le Monde'un haberine göre Fransızca konuşulan Belçika'daki öğrenciler, Wallonie-Bruxelles Federasyonu tarafından kabul edilen ve 2029'a kadar 500 milyon avroluk tasarruf öngören düzenlemelere karşı 1 Ekim'den bu yana eylem yapıyor.
Üniversite kayıt ücretlerinin artırılması ve öğretmenlerin haftalık ders yükünün 20 saatten 22 saate çıkarılması protestoların başlıca gerekçeleri arasında bulunuyor.
BELÇİKA'DA ONLARCA GÖZALTI
Protestolar özellikle Liège'de zaman zaman şiddet olaylarına sahne oldu. Le Monde'un aktardığına göre hareketin başlamasından bu yana polis onlarca kişiyi gözaltına aldı. Bazı grupların okul binalarının camlarını kırdığı da kaydedildi.
Belçika'daki öğrenciler ise eylemlerinin Fransa'daki hareketin bir uzantısı olduğu iddiasını reddediyor.
Bir öğrenci, "Şu anda Fransa'da ne olup bittiğinin çok iyi farkındayız. Ancak taleplerimiz gerçekten de Belçika'ya özgüdür" ifadelerini kullandı.
Wallonie-Bruxelles Federasyonu Eğitim Bakanı Valerie Glatigny ise Fransa'daki şiddet içeren eylem biçimlerinin Belçika'ya taşınmaya çalışıldığını savunarak şiddet ve tahribatı kınadı.