Fransa'da protestolara damga vuran an! 8 polis birden yere kapaklandı

BELÇİKA'DA ONLARCA GÖZALTI

Protestolar özellikle Liège'de zaman zaman şiddet olaylarına sahne oldu. Le Monde'un aktardığına göre hareketin başlamasından bu yana polis onlarca kişiyi gözaltına aldı. Bazı grupların okul binalarının camlarını kırdığı da kaydedildi.

Belçika'daki öğrenciler ise eylemlerinin Fransa'daki hareketin bir uzantısı olduğu iddiasını reddediyor.

Bir öğrenci, "Şu anda Fransa'da ne olup bittiğinin çok iyi farkındayız. Ancak taleplerimiz gerçekten de Belçika'ya özgüdür" ifadelerini kullandı.

Wallonie-Bruxelles Federasyonu Eğitim Bakanı Valerie Glatigny ise Fransa'daki şiddet içeren eylem biçimlerinin Belçika'ya taşınmaya çalışıldığını savunarak şiddet ve tahribatı kınadı.