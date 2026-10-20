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Fransa'da olaylar büyüyor! Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

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Fransa'da olaylar büyüyor! Sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Başlık ResmiFransada olaylar büyüyor! Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerinde yaşanan şiddet ve yağmalama olaylarının ardından Paris, Lyon, Lille ve Nice başta olmak üzere çeşitli kentlerde kısmi sokağa çıkma yasakları uzatıldı. Ülke genelinde yasak kararı alınan kent sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri sırasında yaşanan şiddet ve yağmalama olaylarının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Paris, Lyon, Lille ve Nice başta olmak üzere çeşitli kentlerde belirli bölgelerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasaklarının bir gün daha uzatılmasına karar verildi.

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PARİS'TE YASAK BİR GÜN DAHA UZATILDI

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentte Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesi çevresinde dün uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasağının süresini bir gün daha uzattı.

Karar kapsamında kent sakinlerinin yerel saatle 23.00-06.00 arasında söz konusu bölgelerde bulunması yasaklandı.

Öte yandan Elysee Sarayı, Ulusal Meclis, Senato, Şanzelize Caddesi, Chatelet ve Vendome Meydanı ile bazı tren garlarının çevresinde yerel saatle 20.00-06.00 arasında izinsiz gösteri düzenlenmesine de yasak getirildi.

Fransada olaylar büyüyor! Sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Başlık ResmiFransada olaylar büyüyor! Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

LYON'DA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRECEK

Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, Lyon kent merkezinde dün uygulanan sokağa çıkma yasağının kentte sükunetin sağlanmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamanın ardından kent merkezinde sokağa çıkma yasağının bir gün daha sürdürülmesine karar verildi. Yasak, yerel saatle 21.00-06.00 arasında uygulanacak.

Fransada olaylar büyüyor! Sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Başlık ResmiFransada olaylar büyüyor! Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

YASAK KARARI ALINAN KENT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Fransa genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınan kentlerin sayısının 12'ye yükseldiği öğrenildi.

Daha önce Paris, Lyon, Lille, Nice, Douai ve Wattignies kentlerinin belirli bölgelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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