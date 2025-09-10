Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fransa'daki ortaokulda bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Fransa'daki ortaokulda bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa'nın güneydoğusundaki Antibes kentinde bulunan bir bahçecilik lisesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğretmen ve bir öğrenci yaralandı.

Fransa’da hükümet karşıtı gösteriler büyürken, ülke genelinde 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı. Antibes kentindeki bir lisede ise bıçaklı saldırı düzenlendi.

ÜLKEDE SULAR DURULMUYOR

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına yönelik tepkiler ülke genelinde sokaklara yansıdı. Güvenlik kaynakları, farklı kentlerde düzenlenen eylemlerde 200'den fazla kişinin gözaltına alındığın açıkladı.

Protestoların gölgesinde, güneydoğudaki Antibes kentinde bulunan bir bahçecilik lisesinde meydana gelen bıçaklı saldırı ise ülkeyi alarma geçirdi. Yerel polis, 52 yaşındaki bir öğretmenin ağır, 16 yaşındaki bir öğrencinin ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, saldırının Çarşamba öğleden sonra gerçekleştiğini ve şüphelinin olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da hem sokakta hem eğitim kurumlarında artan güvenlik kaygıları, kamuoyunda endişeye yol açıyor. Gösterilerin ve şiddet olaylarının ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

