Fransa'da öğrenciler polisle çatıştı! Otoyollar, okullar, hastaneler peş peşe kapandı

Fransa'da öğrenciler polisle çatıştı! Otoyollar, okullar, hastaneler peş peşe kapandı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa 10 Eylül’de tarihe geçen bir kaos günü yaşadı. ‘Her Şeyi Engelle’ eylemleri kapsamında liselerden otoyollara, tren istasyonlarından nükleer santrallere kadar ülke genelinde hayat durma noktasına geldi. Paris’te lise önlerinde başlayan öğrenci eylemleri kısa sürede polisle çatışmaya dönüştü, çöp kutuları ateşe verildi, yollar kapatıldı.

Fransa genelinde 10 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen "Her şeyi engelle" protestoları, ülkeyi adeta kilitledi. Paris'te Lycée Claude Monet ve Hélène-Boucher liseleri önünde başlayan öğrenci eylemleri polis müdahalesiyle çatışmaya dönüştü.

LİSELERİN GİRİŞLERİ ÇÖP KUTULARIYLA BLOKE EDİLDİ

Yerel medya kaynaklarına göre, öğrenciler sabah saatlerinde Paris'teki bazı liselerin girişlerini çöp kutularıyla kapattı. Gerginliğin artmasıyla bölgede polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Fransa'da öğrenciler polisle çatıştı! Otoyollar, okullar, hastaneler peş peşe kapandı - 1. Resim

Çöp bidonları ateşe verildi, alevlere itfaiye müdahale etti. Reuters muhabiri Benoit Tessier'in aktardığına göre, 10 Eylül sabahı polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ÜLKE GENELİNDE BLOKAJ: OTOYOLLAR, İSTASYONLAR, HASTANELER ETKİLENDİ

Fransa çapında organize edilen protestolarda otoyollar, çevre yolları, tren istasyonları, üniversiteler, büyük liseler, hastaneler, fabrikalar, rafineriler, şirketler ve nükleer santraller hedef alındı. Rennes, Nantes ve Paris gibi şehirlerde büyük blokajlar meydana geldi.

Protestoların temelinde, hükümetin emekli maaşları ve sosyal yardımları enflasyona endekslememe kararı var.

Fransa'da öğrenciler polisle çatıştı! Otoyollar, okullar, hastaneler peş peşe kapandı - 1. Resim

PARİS'TE 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemler sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Paris Emniyeti, saat 08:26 itibarıyla 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 07:56'da bu sayı 65'ti. Polis ve göstericiler arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RENNES'TE "KAOS" VE ŞENLİK HAVASI BİR ARADA

Ille-et-Vilaine bölgesindeki Rennes şehrinin güney çevre yolu, sabah saatlerinden itibaren göstericiler tarafından bloke edildi.

Öğrencilerin hoparlörler kurarak müzik yayını yaptığı alanda "Free Palestine and Congo" yazıları dikkat çekti. Araç kuyruğu kilometrelerce uzanırken, bazı sürücüler korna çalarak tepkilerini gösterdi. Bir gösterici "Kornaya basmanın bir anlamı yok, yerimizden kıpırdamayacağız!" diye bağırdı. Güvenlik kaynakları, köprü altlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

"ZENGİNLERE VERGİ": PARİS'TEKİ VİCTOR HUGO LİSESİ DE KAPATILDI

Paris'in 3. bölgesindeki Victor Hugo Lisesi önünde de eylemler vardı. Okul girişine "Zenginlere vergi uygulayın" pankartı asıldı. Protestocuların biri Filistin bayrağı taşıdı. Okul geçici olarak kapatıldı.

