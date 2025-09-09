Elysee’de sürpriz karar: Savunma Bakanı Lecornu Fransa’nın yeni başbakanı oldu

Fransa’da hükümet krizinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atadı.

YENİ KABİNE GELİYOR!

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Lecornu’nun görevlendirildiği ve önümüzdeki günlerde yeni kabineyi kuracağı bilgisi aktarıldı.

MACRON DÖNEMİNDE GÖREVE GELEN DÖRDÜNCÜ BAŞBAKAN

Elysee Sarayı, Macron’un yeni Başbakan Sebastien Lecornu’ya parlamentodaki partilerle görüşerek ulusal bütçe ve önümüzdeki aylarda alınacak kararlar için gerekli uzlaşıyı sağlama görevi verdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Bu görüşmelerin ardından yeni başbakanın Cumhurbaşkanı’na bir hükümet önerisi sunması gerekecek” denildi.

Bayrou hükümeti, mecliste yapılan güven oylamasında 194 lehte, 364 aleyhte oy alarak düşmüştü. Bayrou’nun istifasının ardından Macron, ülkenin siyasi istikrarsızlığa sürüklenmemesi için hızlı bir şekilde Lecornu’yu görevlendirdi.

YENİ BAŞBAKAN SEBASTİEN LECORNU KİMDİR?

39 yaşındaki Lecornu, Fransa’nın en genç savunma bakanı unvanına sahip. Eski bir muhafazakâr kökenli olsa da 2017’de Emmanuel Macron’un merkezci hareketine katıldı.

Yerel yönetimler ve denizaşırı bölgelerden sorumlu bakanlık yaptı. Macron’un “sarı yelekliler” protestoları sırasında büyük ulusal tartışma süreçlerini yönetti. 2021’de Guadeloupe’daki özerklik tartışmalarında arabuluculuk yaptı. Savunma Bakanı olarak, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Fransa’nın 2030’a kadar sürecek büyük askeri güçlendirme planının mimarı oldu.

MUHALEFET ÇALKALANIYOR!

Fransa’da Bayrou hükümetinin düşüşü sonrası Macron’un Savunma Bakanı Sébastien Lecornu’yu başbakanlığa ataması muhalefeti ayağa kaldırdı. Sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), ‘Yeni başbakan seçimlerin kazananı olan bizim saflarımızdan çıkmalıydı’ diyerek Elysee’ye sert çıktı.

Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier ise “Fransızların oylarına saygı duyma zamanı geldi. Bizler hazırız” demişti. Boyun Eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Mélenchon ise Macron’u da istifaya çağırdı.