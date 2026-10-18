Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Limoges kentinde maskeli grupların ateşe verdiği 143 yıllık belediye binası büyük ölçüde tahrip olurken, alevlerin sardığı tarihi yapının saat kulesi çöktü. Ülke genelinde yüzlerce kişinin gözaltına alındığı protestolarda çok sayıda kişi yaralandı.

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Fransa'nın Limoges kentinde düzenlenen protestolar sırasında tarihi belediye binası ateşe verildi.

Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısına ulaşırken, 1883 yılında inşa edilen yapının saat kulesi alevlerin arasında çöktü.

1975 yılında Fransa hükümeti tarafından tarihi anıt statüsüne alınan binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Fransa'da protestocular 143 yıllık belediye binasını yakıp yıktı!

TARİHİ BİNANIN ÜÇTE İKİSİ YOK OLDU

AFP'ye konuşan bölge valisi Maurice Barate, yangının tarihi yapıda yol açtığı yıkımın boyutlarını açıkladı.

Barate, "Batı kanadı dışında çatı alt katların üzerine çöktü ve dış cephenin üçte ikisi şimdiden yok oldu" dedi.

143 yıllık binada meydana gelen hasarı "kültürel miras açısından bir felaket" olarak nitelendiren Barate, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını aktardı.

Fransa'da protestocular 143 yıllık belediye binasını yakıp yıktı!

ÖNCE POLİS ARACINI YAKTILAR, ARDINDAN BELEDİYE BİNASINA GİRDİLER

Görgü tanıklarının AFP'ye aktardığına göre, yüzlerini maskelerle kapatan bir grup gösterici önce belediye binasının önündeki polis aracını ateşe verdi.

Ardından binanın camlarını kırarak içeri giren kişiler, tarihi yapıda yangın çıkardı.

Alevlerin çatıyı sarması üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yüzlerce kişi yangını izlerken, bir belediye çalışanının gözyaşlarına boğulduğu ve yerel bir meclis üyesi tarafından teselli edildiği görüldü.

Limoges kent merkezindeki çok sayıda mağaza da olaylar sırasında yağmalandı.

Fransa'da protestocular 143 yıllık belediye binasını yakıp yıktı!

FRANSA GENELİNDE SOKAKLAR KARIŞTI

Limoges'taki yangın, Fransa genelinde hayat pahalılığına karşı düzenlenen kitlesel protestolar sırasında meydana geldi.

17 Ekim'deki gösterilere sendikalar, öğrenciler, çiftçiler ve Sarı Yelekliler hareketiyle bağlantılı gruplar katıldı.

Sabah saatlerinde büyük ölçüde barışçıl geçen gösteriler, ilerleyen saatlerde Paris, Marsilya, Bordeaux, Nantes, Lyon ve Limoges başta olmak üzere birçok kentte şiddet olaylarına sahne oldu.

Bazı bölgelerde araçlar ateşe verildi, barikatlar kuruldu ve iş yerleri yağmalandı.

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katılırken, CGT sendikası katılımın 800 bine ulaştığını savundu.

YÜZLERCE GÖZALTI, ÇOK SAYIDA YARALI

Fransız basınında aktarılan ilk bilgilere göre, ülke genelinde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Fox News'un aktardığı açıklamada İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, cumartesi günü yaklaşık 400 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

17 Ekim gösterilerinin ardından yayımlanan Fransızca canlı haber aktarımında ise ülke genelindeki gözaltı sayısının yaklaşık 1.200'e, yaralı sayısının da 150'ye ulaştığı belirtildi.

Söz konusu rakamlar farklı zamanlarda yayımlanan haberlerde yer aldığı için nihai resmi bilanço henüz netleşmedi.

Nuñez, şiddet olaylarından "aşırı şiddet yanlısı radikal aşırı sol grupları" sorumlu tuttu.

MACRON AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Macron, "Cumhuriyetimizde şiddete yer yok" ifadelerini kullandı.

Kamu binalarına ve iş yerlerine saldıran, yağmalama eylemlerine karışan kişilerin yargılanacağını belirten Macron, güvenlik güçlerine destek mesajı verdi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu başkanlığında ise şiddet olaylarının ardından bakanlıklar arası kriz toplantısı gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki protestoların ardından tarihi Limoges Belediye Binası'nda meydana gelen yıkım, gösterilerin yol açtığı en ağır maddi kayıplardan biri oldu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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