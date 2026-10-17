Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Marsilya'da göstericiler belediye binasına girerken, mağazaların camları kırıldı ve iş yerleri yağmalandı. Polis, olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken bölgeye zırhlı araçlar ve takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ülke genelinde 166 kişi gözaltına alındı.

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Fransa'da yükselen maliyetler ve akaryakıt fiyatlarına yönelik tepkiler, ülke çapında kitlesel protestolara dönüştü.

Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan Sarı Yelekliler, öğrenciler, çiftçiler ve sendika üyeleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin ekonomi ve eğitim politikalarını protesto etti.

Gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanırken, Paris, Marsilya, Lyon ve Rennes'de polis müdahaleleri gerçekleşti.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE SES BOMBALARI İLE MÜDAHELE ETTİLER

Fransız Le Monde gazetesinin canlı aktarımına göre Paris'teki République Meydanı, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan sert müdahalelere sahne oldu.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

Saat 12.20 sıralarında meydanın üzerinde dronlar uçarken polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

Meydanda konser vermeye hazırlanan Nouveau Monde Orkestrası'nın yaklaşık 400 müzisyeni ve 100 kişilik korosu da müdahaleden etkilendi.

Orkestra, göz yaşartıcı gaz bulutları arasında yaklaşık 20 dakika boyunca çalmaya devam etti. Ancak müdahalenin sürmesi üzerine müzisyenler meydandan ayrılmak zorunda kaldı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

MARSİLYA'DA BELEDİYE BİNASI BASILDI! ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ

Fransa'nın Marsilya kentinde protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Fransız gazetesi Le Parisien'in aktardığına göre, göstericiler Marsilya Belediye Binası'na kısa süreliğine girdi.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

Kentteki Canebière Caddesi ve Eski Liman çevresinde yüzlerini gizleyen gruplar polisle çatışırken çöp konteynerleri ateşe verildi, mağazaların vitrinleri kırıldı ve bazı iş yerleri yağmalandı.

Canebière üzerindeki bir SFR mağazası da saldırılarda zarar gördü. Saint-Ferréol Caddesi'nde çıkan olaylara çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

Göstericilerin taş ve havai fişek atmasına polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Olayların büyümesi üzerine öğleden sonra güvenlik güçlerine destek amacıyla Centaure tipi zırhlı araçlar bölgeye sevk edildi.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

FRANSA'DA 166 GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim protestolarına ilişkin ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

Bakanlığın saat 12.00 itibarıyla açıkladığı rakamlara göre Paris dışındaki bölgelerde 140 eyleme 32 bin 800 kişi katıldı.

Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı ise 166'ya ulaştı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Paris, Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers'de yüzlerini kapatan bazı grupların şiddet olaylarına karıştığını açıkladı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Öte yandan Marsilya'daki gösterilerde polis ile eylemciler arasında çatışmalar çıktı.

La Canebière Caddesi'nde bazı mağazalar yağmalanırken belediye polisine ait bir karakol tahrip edildi.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

Prado Bulvarı'nda çöp konteynerleri ve elektrikli skuterlerle barikatlar kuruldu.

Çevik kuvvet ekipleri, yolu kapatan barikatları kaldırmak için müdahalede bulundu.

Lyon'da ise polis, yaklaşık 100 göstericiyi dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı.

Rennes'de bazı eylemciler yolları ateşe verdikleri barikatlarla kapattı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

SARI YELEKLİLER YENİDEN SOKAKTA

2018 yılında akaryakıt vergilerine ve hayat pahalılığına karşı başlayan Sarı Yelekliler hareketi de protestolara katıldı.

Fransız BFMTV'nin haberine göre gösterilerde lise ve üniversite öğrencileri, çiftçiler, iklim aktivistleri ve sendika üyeleri bir araya geldi.

Yetkililer, gün boyunca ülke genelindeki eylemlere 170 bine kadar kişinin katılmasını bekliyordu.

Paris'teki ana yürüyüş için ise 30 bin ila 60 bin arasında katılımcı öngörüldü.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

"MAAŞIMIZ DIŞINDA HER ŞEY ARTIYOR"

Le Monde gazetesine konuşan göstericiler, yükselen fiyatlar karşısında geçim sıkıntısının giderek ağırlaştığını anlattı.

Rouen yakınlarındaki protestolara katılan yerel yönetim çalışanı Laura, "Maaşımız dışında her şey artıyor" diyerek hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Sarı Yelekliler hareketinin başladığı dönemden bu yana akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Laura, siyasetçilerin kendi harcamalarını artırırken düşük gelirli çalışanların ekonomik koşullarının kötüleştiğini savundu.

Dinan'daki gösterilere katılan emekli hasta bakıcı Alain ise "Alım gücümüz kötüleşmeye devam ediyor. 2018-2019'da benzinin litresi neredeyse 2 euro olduğu için sokaktaydık. Bugün benzin 2,25 euro. Artık dayanamıyoruz" dedi.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

ÖĞRENCİLERDEN MACRON YÖNETİMİNE TEPKİ

Gösterilerin bir diğer önemli ayağını eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler oluşturdu.

Üniversite ve lise öğrencileri, eğitim kurumlarına daha fazla kaynak ayrılması ve öğrenim koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Le Monde gazetesine konuşan bir üniversite öğrencisi, "Yardıma ihtiyacı olan bir nesil olmamıza rağmen aslında kendimizi çok terk edilmiş hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN GÖSTERİLER ÖNCESİ ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolar öncesinde yaptığı açıklamada göstericilere sükunet çağrısında bulundu.

Macron, eylemler sırasında insanlara ve mülkiyete saygı gösterilmesini istedi.

Paris'te Elysee Sarayı, Başbakanlık ve Şanzelize Caddesi gibi kritik noktaların çevresinde gösteriler yasaklandı.

Güvenlik güçlerinin başkentteki ve diğer kentlerdeki müdahaleleri sürerken, protestocular hayat pahalılığına ve hükümetin politikalarına karşı eylemlerine devam etti.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

BELÇİKA'DA DA SOKAKLAR KARIŞTI! POLİS TOMA VE GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Fransa'daki protestoların yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de de yüzlerce genç sokaklara çıktı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Macron'a protestoda 166 kişi gözaltına alındı

Eğitim reformları ve bütçe kesintilerini protesto eden göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'larla müdahale etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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