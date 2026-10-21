Fransa’da hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı başlatılan protestolarda tansiyon düşmüyor. Ülkeyi yangın yerine çeviren olaylar sürerken, alevlerin yükseldiği bir bölgenin önünde dans eden gencin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak eleştiri yağmuruna tutuldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa’da 17 Ekim’de hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, şiddet olaylarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Öğrencilerin de destek verdiği protestolarda çok sayıda iş yeri zarar görürken, bazı kamu binaları ateşe verildi ve araçlar yakıldı. Ülke genelinde yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Fransa’da sokaklar yangın yeri! Arkasından alevler yükselirken o böyle dans etti

ARKASINDA ALEVLER YÜKSELİRKEN O DANS ETTİ

Protestolar sırasında kaydedilen görüntülerden biri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yağma ve tahribatın yaşandığı, ateşe verilen bir bölgenin önünde dans eden bir genç kameralara yansıdı. Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Fransa’da sokaklar yangın yeri! Arkasından alevler yükselirken o böyle dans etti

149 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapan Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin, hafta sonu olayların yaşandığı Lille kentini ziyaret etti. Lille Adli Mahkemesi’nde konuşan Darmanin, eylemler sırasında çevreye zarar veren ve yağma olaylarına karışan 149 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

ÖLÜMLERE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris’te protestolar sırasında hayatını kaybeden iki kişinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı. 17 Ekim’de Cumhuriyet Meydanı yakınlarında bilinci kapalı halde bulunan 59 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı ilk yardım merkezinde hayatını kaybetti. Bir diğer kişinin cansız bedeni ise 19 Ekim sabahı Berger Sokağı’nda bulundu.

Fransa’da sokaklar yangın yeri! Arkasından alevler yükselirken o böyle dans etti

Protestoların bilançosu ağırlaşırken, gösteriler sırasında yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı, 1000’den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Eylemlerin yeniden yaşanabileceği endişesiyle Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması kararlaştırıldı. Hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar, ülke genelinde güvenlik ve kamu düzenine ilişkin endişeleri artırmayı sürdürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala