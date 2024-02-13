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    • Fransa'dan 10 Yahudi'ye ülkeye giriş yasağı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Fransa&#039;dan 10 Yahudi&#039;ye ülkeye giriş yasağı
    Fransa, İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Filistin-İsrailsavaşında 'iki devletli çözüm'den yana olan Fransa'dan, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı çıktı. Dışişleri Bakanlığı, 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

    Fransa, Batı Şeria'da Filistinli sivillere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırım kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kapsamda 28 yasa dışı Yahudi yerleşimciye Fransa'ya giriş yasağı getirildiği belirtildi.

    'FRANSA BU ŞİDDETİ SERT ŞEKİLDE KINIYOR'

    Son aylarda yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Fransa bu şiddeti sert şekilde kınıyor. Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi buna son vermek ve faillerini yargılamak İsrailli makamların sorumluluğu" ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, Paris yönetiminin söz konusu Yahudi yerleşimcilere karşı Avrupa düzeyinde de yaptırım uygulanmasından yana olduğu ve bu yönde Avrupalı ortaklarıyla çalışma yürüttüğü kaydedildi.

    'SÖMÜRGECİLİK SONA ERMELİ'

    "Sömürgecilik uluslararası hukuka göre yasa dışı ve sona ermeli" ifadesine yer ver verilen açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki sömürgeciliğinin devam etmesi durumundan Filistin devletinin kurulamayacağı değerlendirmesine yer verildi.

    Açıklamada, Filistin devletinin kurulmasının, İsrailliler ve Filistinlilerinin yan yana, huzurlu ve güvenli şekilde yaşaması için "tek çare" olduğu vurgulandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FransaİsrailFilistin
    Haberler > Dünya > Fransa'dan 10 Yahudi'ye ülkeye giriş yasağı
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