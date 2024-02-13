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    • İsrail'den Refah'a İHA'lı saldırı: Al Jazeera muhabiri ile bir kameraman ağır yaralandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Gazze, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    7 Ekim'den bu yana Gazze'de neredeyse 'soykırım'a varan sivil katliamı gerçekleştiren İsrail kanlı rotasını bu sefer Refah'a çevirdi. Refah'a düzenlenen saldırıda Al Jazeera muhabiri ile bir kameraman ağır yaralandı. Hükümet saldırıyı 'uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç' olarak nitelendirdi.

    7 Ekim 2023'ten beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin sığınmak zorunda kaldığı güneydeki Refah kentinde 'katliam' başlattı. 

    Bölgeye insansız hava araçları (İHA) gerçekleştirilen son saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail Ebu Amr ile bölgede görev yapan Ahmed Matar isimli kameraman ağır yaralandı. 

    Al Jazeera televizyonu da Ebu Amr'ın Refah kentinde İsrail saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu. Haberde, Ebu Amr ile Matar'ın Han Yunus ile Refah kenti arasındaki Mirac bölgesinde görev yaptıkları sırada İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındığı ve ağır yaralandıkları belirtildi.

    'AL JAZEERA EKİBİ 5. KEZ KASITLI HEDEF ALINDI'

    Öte yandan Gazze'deki hükümetin basın ofisinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Al Jazeera ekibini 5'nci kez kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, bölgede görev yapan kameraman Ahmed Matar ve Al Jazeera muhabiri Ebu Amr'ın hedef alınması, "uluslararası hukuka aykırı tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirildi.

    126 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 126 gazeteciyi öldürdüğü, çok sayıda gazeteciyi yaraladığı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu bilgisi verildi.

    Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir de İsrail'in Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle ilgili gerçekleri dünyaya aktarmalarını engellemek amacıyla Gazze'deki gazetecilerin yüzde 10'unu öldürdüğünü ifade etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazzeFilistin
    Haberler > Dünya > İsrail'den Refah'a İHA'lı saldırı: Al Jazeera muhabiri ile bir kameraman ağır yaralandı
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