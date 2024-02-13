Güney Afrika'dan bir Filistin hamlesi daha! Refah'taki katliam için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Şubat 2024 16:25 - Güncelleme: 13 Şubat 2024 16:41 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

BM'nin en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı dava ile İsrail'in 'soykırım'la yargılanmasını sağlayan Güney Afrika Cumhuriyeti bir kez daha Lahey'e gitti. Güney Afrika, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için Uluslararası Adalet Divanı'na tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.