Güney Afrika'dan bir Filistin hamlesi daha! Refah'taki katliam için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
BM'nin en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı dava ile İsrail'in 'soykırım'la yargılanmasını sağlayan Güney Afrika Cumhuriyeti bir kez daha Lahey'e gitti. Güney Afrika, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için Uluslararası Adalet Divanı'na tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı