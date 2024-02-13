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    • Güney Afrika'dan bir Filistin hamlesi daha! Refah'taki katliam için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    BM'nin en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı dava ile İsrail'in 'soykırım'la yargılanmasını sağlayan Güney Afrika Cumhuriyeti bir kez daha Lahey'e gitti. Güney Afrika, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için Uluslararası Adalet Divanı'na tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Dünya > Güney Afrika'dan bir Filistin hamlesi daha! Refah'taki katliam için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
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