Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Lahey'den tarihî karar! Katil İsrail soykırımla yargılanacak

    İsrail aleyhine açılan davada iddiaların makul seviyede ispatlandığını açıklayan Uluslararası Adalet Divanı, Tel Aviv yönetiminin soykırımla yargılanmasına hükmetti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Lahey&#039;den tarihî karar! Katil İsrail soykırımla yargılanacak
    İsrail, Lahey, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında, bütün dünyanın merakla beklediği kararı açıkladı. İsrail’in dosyanın reddi talebini reddeden Divan, 15’e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi.

    UAD Başkanı ABD’li Yargıç Joan Donoghue, İsrail’in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine dair mahkeme kararını okudu.

    İDDİALAR 'MAKUL SEVİYEDE' İSPATLANDI

    İsrail’in 7 Ekim’den sonra Gazze’ye yönelik hava, kara ve denizden başlattığı askerî operasyonların çok büyük sivil can kaybına, sivil altyapının yıkımına ve Gazze nüfusunun büyük çoğunluğunun yerinden edilmesine sebep olduğunu kaydeden Donoghue “Divan, bölgede ortaya çıkan insanlık trajedisinin boyutunun son derece farkındadır ve devam eden can kayıpları ile insanların acılarından derin endişe duymaktadır” ifadelerini kullandı.

    Donoghue, UAD’nin İsrail’in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine dair ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğunu da belirterek, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine ileri sürdüğü iddiaları “makul seviyede” ispatladığına hükmetti.

    Divan, Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararını gerektirecek düzeyde “acil tehlike” teşkil ettiğine hükmetti.

    SALDIRILAR DURMALI

    UAD Başkanı Donoghue, “İsrail Devleti, Gazze’de yürüttüğü askerî operasyonları derhâl durdurmalı” talebiyle ilgili, İsrail’in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına karar verdiğini bildirdi.

    Lahey'den tarihî karar! Katil İsrail soykırımla yargılanacak

    İSRAİL’E BİR AY SÜRE

    İsrail’den gerekli tedbirleri hemen alarak, insani ve temel hizmetlerin insanlara ulaşmasını sağlamasını isteyen Divan “İsrail, alınan bütün tedbirlerle ilgili bir ay içinde mahkemeye rapor sunmalı. Bu rapor Güney Afrika’ya da iletilecektir. Mahkeme kararları bağlayıcılığı haizdir” dedi. Gazze’de yaşanan çatışmanın bütün tarafları uluslararası insani hukuk kapsamında sorumlu olduğunu belirten Divan, 7 Ekim’de Hamas tarafından kaçırılanların derhâl serbest bırakılmalmasını istedi.

    NETANYAHU’DAN TEPKİ

    İsrail Başbakanı Netanyahu, karara tepki gösterdi. Ülkesinin uluslararası hukuka bağlı kaldığını öne süren Netanyahu “İsrail eşi benzeri olmayan bir haklı savaş yürütüyor. Uluslararası hukuka bağlı kalarak kendimizi ve vatandaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    BM: KARAR BAĞLAYICI

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın bütün taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtti. Guterres “İsrail operasyonlarını derhal durdurmalı” dedi.

    Lahey'den tarihî karar! Katil İsrail soykırımla yargılanacak

    "MANDELA MEZARDA GÜLÜMSÜYOR"

    Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, “Karar, Gazze halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer” değerlendirmesinde bulundu. “Nelson Mandela’nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum” ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.

    Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor da, davayı “kesin bir zafer” olarak nitelendirdi ve Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

    HAMAS: SUÇLULAR İNSANLIĞA HESAP VERMELİ

    Hamas, karar sonrası yazılı açıklama yaptı. Bu hükmün, saldırıların durdurulması anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada “Uluslararası toplum,  İsrail’i mahkeme kararlarını uygulamaya zorlamalı. İsrailli yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırım ve savaş suçu işlemekten yargılanmalı. Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme, bağımsız devletini kurma ve topraklarına dönme haklarının tanınmasının yolu açılmalı. Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ‘asil ve onurlu’ duruşunu takdir ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailLaheyGazze
    Haberler > Dünya > Lahey'den tarihî karar! Katil İsrail soykırımla yargılanacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ABD'den Türkiye'ye F-16 onayı! Resmi bildirim Kongre'ye gönderildi - DünyaABD'den Türkiye'ye F-16 onayıABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? Yeni açıklama geldi, Senato yeşil ışık yaktı - DünyaABD'den F-16 satışına yeşil ışıkİsrail'in katliamları örtbas için ortaya attığı 'Hamas-DSÖ anlaşması' iddiası yalanlandı - Dünyaİsrail'in katliamları örtbas için ortaya attığı 'Hamas-DSÖ anlaşması' iddiası yalanlandıABD'deki krize FBI da dahil oldu! 'Ayağınızı denk alın' diyerek Kongreye gözdağı verdiler - DünyaABD'deki krize FBI da dahil olduABD’de iç savaş sesleri! 25 eyalet Teksas'la birleşip Biden hükümetine başkaldırdı - Dünya25 eyalet Teksas'la birleşip Biden hükümetine başkaldırdıABD'de 'Teksas' krizi! Ulusal Muhafızlar devreye giriyor - DünyaABD'de 'Teksas' kriziUzman isim Türkiye'nin gizemli fayına dikkat çekip uyardı: 7'nin üzerinde deprem üretebilir - Dünya"7'nin üzerinde deprem üretebilir"İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Lahey sonrası İsrail çıkışı: 'Gazze'de yaşananlardan sorumlu' - Dünya'Gazze'de yaşananlardan sorumlu'Reuters: Kanada, Türkiye’ye yönelik silah ambargosunu kaldırıyor - DünyaKanada, Türkiye’ye yönelik silah ambargosunu kaldırıyorNetanyahu'dan soykırım davasındaki İsrail kararı sonrası ilk açıklama: Sadece yanlış değil, şoke edici - DünyaNetanyahu, katliamı böyle savundu
    Sonraki Haber Yükleniyor...