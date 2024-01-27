Lahey'den tarihî karar! Katil İsrail soykırımla yargılanacak

İsrail aleyhine açılan davada iddiaların makul seviyede ispatlandığını açıklayan Uluslararası Adalet Divanı, Tel Aviv yönetiminin soykırımla yargılanmasına hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında, bütün dünyanın merakla beklediği kararı açıkladı. İsrail’in dosyanın reddi talebini reddeden Divan, 15’e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi.

UAD Başkanı ABD’li Yargıç Joan Donoghue, İsrail’in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine dair mahkeme kararını okudu.

İDDİALAR 'MAKUL SEVİYEDE' İSPATLANDI

İsrail’in 7 Ekim’den sonra Gazze’ye yönelik hava, kara ve denizden başlattığı askerî operasyonların çok büyük sivil can kaybına, sivil altyapının yıkımına ve Gazze nüfusunun büyük çoğunluğunun yerinden edilmesine sebep olduğunu kaydeden Donoghue “Divan, bölgede ortaya çıkan insanlık trajedisinin boyutunun son derece farkındadır ve devam eden can kayıpları ile insanların acılarından derin endişe duymaktadır” ifadelerini kullandı.

Donoghue, UAD’nin İsrail’in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine dair ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğunu da belirterek, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine ileri sürdüğü iddiaları “makul seviyede” ispatladığına hükmetti.

Divan, Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararını gerektirecek düzeyde “acil tehlike” teşkil ettiğine hükmetti.

SALDIRILAR DURMALI

UAD Başkanı Donoghue, “İsrail Devleti, Gazze’de yürüttüğü askerî operasyonları derhâl durdurmalı” talebiyle ilgili, İsrail’in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına karar verdiğini bildirdi.

İSRAİL’E BİR AY SÜRE

İsrail’den gerekli tedbirleri hemen alarak, insani ve temel hizmetlerin insanlara ulaşmasını sağlamasını isteyen Divan “İsrail, alınan bütün tedbirlerle ilgili bir ay içinde mahkemeye rapor sunmalı. Bu rapor Güney Afrika’ya da iletilecektir. Mahkeme kararları bağlayıcılığı haizdir” dedi. Gazze’de yaşanan çatışmanın bütün tarafları uluslararası insani hukuk kapsamında sorumlu olduğunu belirten Divan, 7 Ekim’de Hamas tarafından kaçırılanların derhâl serbest bırakılmalmasını istedi.

NETANYAHU’DAN TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, karara tepki gösterdi. Ülkesinin uluslararası hukuka bağlı kaldığını öne süren Netanyahu “İsrail eşi benzeri olmayan bir haklı savaş yürütüyor. Uluslararası hukuka bağlı kalarak kendimizi ve vatandaşlarımızı savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BM: KARAR BAĞLAYICI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın bütün taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtti. Guterres “İsrail operasyonlarını derhal durdurmalı” dedi.

"MANDELA MEZARDA GÜLÜMSÜYOR"

Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, “Karar, Gazze halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer” değerlendirmesinde bulundu. “Nelson Mandela’nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum” ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor da, davayı “kesin bir zafer” olarak nitelendirdi ve Filistin halkının adalet arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

HAMAS: SUÇLULAR İNSANLIĞA HESAP VERMELİ

Hamas, karar sonrası yazılı açıklama yaptı. Bu hükmün, saldırıların durdurulması anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada “Uluslararası toplum, İsrail’i mahkeme kararlarını uygulamaya zorlamalı. İsrailli yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırım ve savaş suçu işlemekten yargılanmalı. Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme, bağımsız devletini kurma ve topraklarına dönme haklarının tanınmasının yolu açılmalı. Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ‘asil ve onurlu’ duruşunu takdir ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.