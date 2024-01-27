İsrail'in katliamları örtbas için ortaya attığı 'Hamas-DSÖ anlaşması' iddiası yalanlandı

Gazze'de 4 aydır aralıksız katliamları sürdüren İsrail, cinayetlerini gizlemek için akılalmaz iddialara başvuruyor. DSÖ ile Hamas'ın gizli anlaşma yaptığını savunan İsrail'e DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan cevap geldi. Ghebreyesus, bu tür asılsız iddiaların zararlı olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) Hamas’ın Gazze'deki hastaneleri terör amaçlı kullandığına dair kanıtları göz ardı etmekle suçlayan İsrail, DSÖ’yü Hamas ile işbirliği yapmakla suçladı.

Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü'nün Yönetim Kurulu toplantısında konuşan İsrail'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Meirav Eilon Shahar, "Bu reddedilemez bir gerçektir ve Dünya Sağlık Örgütü bunları defalarca göz ardı etmiştir. Bu sadece yeteneksizlik değil, aynı zamanda işbirliğidir" demişti.

DSÖ'DEN SKANDAL İDDİALAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, X sosyal medya paylaşımından İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"BU TÜR ASILSIZ İDDİALAR ZARARLIDIR"

Ghebreyesus açıklamasında "DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bir Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olarak DSÖ'nün tarafsız olduğunu, tüm insanların sağlığı için çalıştıklarını vurguladı.