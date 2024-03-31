Gagavuzya Milletvekili İvanna Köksal: Sonumuz Gazze’den daha vahim olabilir

NATO ile Rusya’nın silah yığdığı Transdinyeper-Moldova hattı dinamit kalıbına dönüştü. Gagavuzya Milletvekili İvanna Köksal “Burası küresel savaşın tetiklendiği coğrafyaya dönüşebilir ve bizim durumumuz Gazze’den daha da vahim olabilir’ dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Rusya ile Batı arasındaki artan gerilimi İsrail kışkırtıyor. İki taraf arasında en kritik bölge özelliği taşıyan Transdinyeper-Gagavuzya-Moldova hattı muhtemel savaşın tetikleyici unsuru olarak nitelendiriliyor. Rusya, Transdinyester’e asker ve silah sevk ederken NATO ve Batılı ülkeler ise Moldova’da yeni askerî üsler inşa ediyor. Gagavuzya Milletvekili İvanna Köksal, sahada tüm dinamiklerle oynandığını ve başrolde de İsrailli-Yahudi kökenli isimlerin olduğunu söyledi. Bölgede yıllardır fitne eken isimlerin kültür, ekonomi ve siyaset alanında ağır tahribatlara neden olduğunu belirten Köksal, şunları kaydetti:

Gagavuzlar olarak özerklik kazandığımız hâlde Moldova’dan ayrılmak istemiyoruz. Ancak sahayı dizayn eden İsrail aklı tüm etnik unsurları birbirine düşürmek ve bütün bölgeyi ateşe atmak istiyor. Şu an bölge, bir anlamda İsrail’den yönetiliyor hâle geldi. Kaos planının başrolünde Yahudi asıllı İlan Shor ve Vladimir Plahotniuc var. İsrail ve Batılı büyükelçiliklerden aldıkları destekle ülkede tarım, sanayi, kültür, ekonomi, finans, siyaset dâhil bütün alanları dizayn ediyorlar. Hedefleri öncelikle Moldova içerisindeki Transdinyester, Gagavuzya’yı Moldovanlar ile çatıştırmak. Bu amaçla AB’ye katılımı rüşvet olarak kullanıyorlar. Biz Moldova ile birlikte egemen bir devlet olarak ve herkese eşit mesafede kalmak istiyoruz ancak halkın iradesine ipotek koyarak savaşın ve çatışmanın zeminini döşüyorlar. Örümcek ağı gibi ülkemizi sardılar. Seçim dönemlerinde olağanüstü paralar dağıtarak istediklerini iktidara taşıyorlar. Soros ve türevi yapılar da arkalarında. İstedikleri zaman sokakları hareketlendirerek kaos ortamı oluşturabiliyorlar. Hatta kendilerine bağlı maskeli timleri var ve bunlar her türlü infazı da gerçekleştirebiliyor. Taraklı ve Orhei’de sayısız arazi aldılar. Ülkemiz bir anlamda İsrailli bu yapı tarafından rehin alındı denilebilir. Bizi irademiz dışında bir savaşa sürüklüyorlar.

İvanna Köksal, Ankara’nın çıkarsız ve barış ve istikrarı önceleyen yaklaşımını önemli olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’ye sarsılmaz bir gönül bağı ile bağlıyız. Hep yanımızda olmasını istiyoruz. Aksi durumda burası küresel savaşın tetiklendiği coğrafyaya dönüşebilir ve bizim durumumuz Gazze’den daha da vahim olabilir’ dedi.

MOSSAD SABOTE EDİYOR

Türkiye-Moldova Dostluk Derneği Başkanı Rafet Köksal ise MOSSAD ve İsrail’in bölgeyi sabote ettiği söyledi. Moldova’nın başına Türk düşmanı Mayo Sando’nun getirildiğini ifade eden Köksal “Macron’la gizli kapalı anlaşmalar yapan Sando, ülkeyi Batı savaş üssüne çevirdi. NATO’nun iki bin resmî askeri var ancak Avrupa ve ABD’den uzman statüsünde yüzlerce askeri Moldova’da ve hummalı eğitim çalışmaları sürüyor. Ayrıca, gelişmiş füzeler, zırhlılar, hava araçları ve silah ve cephane taşınıyor. Buna mukabil Rusya da Transdinyester’i silahlandırıyor. Bölgede olağanüstü gerginlik var ve olumsuz enerji birikti. Rusya’nın Avrupa’ya adım atacağı bu nokta üzerinden bir tür kıyamet senaryosu hazırlanıyor. İki tarafında nükleer ve kimyasal kapasitesi düşünüldüğünde olayın ciddiyeti daha net ortaya çıkıyor’ dedi.