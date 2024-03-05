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Gazze için ateşkes görüşmeleri ilerleme sağlanamadan sona erdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Gazze, Hamas, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahire'de yürütülen ateşkes görüşmeleri ilerleme sağlanamadan sona erdi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Naim, "Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve şimdi top Amerikalılarda" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD’nin katılımıyla Kahire’de yürütülen ateşkes görüşmelerinde ise ilerleme sağlanamadı.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Bassem Naim, Reuters'a yaptığı açıklamada iki gün süren görüşmelerde arabuluculara ateşkes anlaşması önerisini sunduğunu ve şimdi bu tura katılmayan İsraillilerden cevap beklediğini söyledi. Naim, "Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve şimdi top Amerikalılarda" dedi. 

İsrail Kahire'deki görüşmeler hakkında kamuoyu önünde yorum yapmaktan kaçındı.

Daha önce Reuters'a konuşan bir kaynak, İsrail'in görüşmelerden uzak durduğunu çünkü Hamas'ın hâlâ hayatta olan tüm rehinelerin listesini verme talebini reddettiğini söylemişti. Naim ise bu konuya ilişkin olarak rehinelerin savaş bölgesine dağılmış halde olmasını ve farklı grupların elinde bulunmalarını gerekçe göstererek ateşkes olmadan bunun imkânsız olduğunu söyledi. 

Kahire görüşmelerinde, önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan ayı öncesinde onlarca rehinenin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha çok yardımın ulaştırılması bekleniyordu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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