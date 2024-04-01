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Gazze için çevrimiçi katliam zirvesi! ABD ve İsrail Refah'a saldırıyı görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gazze için çevrimiçi katliam zirvesi! ABD ve İsrail Refah&#039;a saldırıyı görüştü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, BM Güvenlik Konseyi’nde ateşkes kararında çekimser kalan ABD'ye heyet göndermekten vaz geçmişti. Taraflar bugün online toplantıda bir araya geldi. ABD’li ve İsrailli yetkililer çevrimiçi toplantıda binlerce masum Filistinlinin bulunduğu Refah’a saldırıyı ele aldı. Beyaz Saray Sözcüsü, "Nasıl ilerleyeceklerini anlamalıyız” dedi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD, bir yandan ateşkes çağrıları diğer yandan ise İsrail'e askeri sevkiyatını sürdürüyor. BMGK'nın Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında çekimser kalmasıyla İsrail'in tepkilerini çeken ABD bugün, Tel Aviv yönetimiyle online toplantıda bir araya geldi.

ABD VE İSRAİL ÇEVRİMİÇİ REFAH'I ELE ALDI

Beyaz Saray, ABD’li ve İsrailli yetkililerin toplantıda İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine planladığı muhtemel askeri harekata karşı alternatifleri ele aldığını açıkladı.

NASIL İLERLEYECEKLERİNİ BİLMELİYİZ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin toplantıda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah’a yönelik herhangi bir büyük kara operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirdiğini ifade etti. Sözcü, "Askeri bir operasyona devam edeceklerse bu konuşmayı yapmamız gerekiyor. Nasıl ilerleyeceklerini anlamalıyız” dedi.

Toplantıda ABD tarafına ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın liderlik ettiği aktarıldı.

ABD'DEN İSRAİL'E GİZLİ SİLAH SEVKİYATI

Washington Post, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi kongreden gizli bir şekilde İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışının yanı sıra 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine onay verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin hem silah yardımı hem de ateşkes çağrılarına tepki gösterdi. Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nde sivilleri öldürmeyi durdurması ve aynı zamanda silah sağlamasının "eşi görülmemiş bir ilkesel ve ahlaki çelişki" olarak nitelendirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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