Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Gazze için kendini yakmıştı! ABD askerinin arkadaşından korkunç iddialar

    Gazze için kendini yakmıştı! ABD askerinin arkadaşından korkunç iddialar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD, İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in arkadaşı konuştu. Şahıs, Bushnell'in kendisini aradığını ve "Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna" ilişkin belgeler gördüğünü söylediğini iddia etti.

    The New York Post'un haberine göre, Bushnell'in arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, hayatını kaybeden askerin, ABD ordusuna dair "gizli bilgileri" öğrenmesinin ardından 24 Şubat'ta kendisini aradığını iddia etti.

    "SESİ KORKULUYDU"

    Ölen askerin arkadaşı, Bushnell'in telefon konuşması sırasında gördüğü bilgilere ilişkin "söylendiğini ve sesinin korkulu olduğunu" savundu. Bushnell'in Hava Kuvvetlerinde istihbarat verilerini işleme sürecinde görev aldığını belirten arkadaşı, söz konusu verilerden bazılarının İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

    "BİRÇOK FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ"

    Bushnell'in arkadaşı, hayatını kaybeden askerin, "ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna" ilişkin gördüğü belgeleri kendisine anlattığını iddia ederek, "Bana bölgede birliklerimizin olduğunu ve orada birçok Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." ifadesini kullandı.

    Bushnell'in söz konusu gizli bilgileri kendisiyle neden paylaştığını bilmediğini belirten arkadaşı, hayatını kaybeden askerin daha önce böyle bir şey yapmadığını savundu. Arkadaşı, "İntihar, Aaron'ın yapacağı bir şey değildi." dedi.

    Gazze için kendini yakmıştı! ABD askerinin arkadaşından korkunç iddialar - 1. Resim

    NE OLMUŞTU?

    CNN'in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri, Bushnell'in 70. istihbarat, gözlem ve keşif kanadında siber savunma operasyonları uzmanı olarak görev yaptığını doğrulamıştı.

    ABD Hava Kuvvetlerinin muvazzaf üyesi olan Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik yoğun bombardımanını ve ABD'nin saldırıya verdiği desteği protesto etmek için 25 Şubat'ta başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti. Yüzlerce kişi hayatını kaybeden Bushnell'i anmak için İsrail Büyükelçiliğinin önünde toplanarak yas tutmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Avustralya'daki orman yangınları 'felaket' seviyesinde! 30 bin kişi için acil tahliye çağrısı - Dünya30 bin kişi için acil tahliye çağrısıGazze'de son durum! Can kaybı 30 bine dayandı, BM'den "kıtlık" uyarısı geldi - DünyaGazze'de son durum! Can kaybı arttı, BM'den "kıtlık" uyarısıCezaevinde hayatını kaybetmişti: Navalny'nin annesine yardım eden avukata gözaltı - DünyaNavalny'nin annesine yardım eden avukata gözaltıGazze'de durum içler acısı! İsrail'in bombasından kurtulan açlıktan ölüyor... - DünyaBombadan kurtulan açlıktan ölüyorBeklenenden 12 yıl önce gerçekleşen tahmin! Japonya'da yeni doğan sayısı en düşük seviyede - DünyaJaponya'da şimdiye kadarki en düşük seviye...İsrail’den katliama Ramazan molası! Geçici ateşkes için Hamas'ın cevabı bekleniyor - Dünyaİsrail’den katliama Ramazan molası!Şiddetli sağanak vurdu, 'kırmızı alarm' verildi! Binlerce kişi mağdur - DünyaBolivya'da şiddetli sağanak! 'Kırmızı alarm' verildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...