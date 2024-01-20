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    Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan son veriler: İsrail, 106 günde 25 bine yakın insanı katletti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıların 106'ncı gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 927'ye yükseldiğini duyurdu. Ayrıca çok sayıda kişi ise halen saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı enkaz altında.

    Gazze Sağlık Bakanlığı&#039;ndan son veriler: İsrail, 106 günde 25 bine yakın insanı katletti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları 106 gündür devam ediyor. Öldürülen Filistinlilere ilişkin açıklama yapan Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini, 280 kişinin yaralandığını duyurdu.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

    Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

    HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI

    Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GazzeİsrailFilistin
    Haberler > Dünya > Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan son veriler: İsrail, 106 günde 25 bine yakın insanı katletti
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